AMVEB LAGUNA

El compromiso individual hacia los esfuerzos de un grupo, es lo que lo hace un equipo, el trabajo de una compañía, el trabajo de una sociedad, el trabajo de una civilización. El líder debe confiar en los equipos de trabajo y la participación.

"Vince Lombardi"

V. Lombardi Entrenador del equipo Green Bay Packers y el primer campeón de la NFL y en su honor el trofeo lleva su nombre y que año con año se disputa en lo que conocemos como Super Bowl. Su definición es perfecta. La práctica de ella lo llevo a él y a su definición al éxito y a la "inmortalidad".

El trabajo en equipo es que todos trabajen juntos para un objetivo común. Desde el dueño, líder del equipo y todos los trabajadores. El papel del líder de la lechería es representado por el dueño. Para los trabajadores, el establo lo representa Ud. y como líder debe proveer a su grupo con la actitud, el enfoque y la personalidad de su negocio. El liderazgo es proveer confianza y delegar responsabilidades. Fijar objetivos, explicar la importancia de obtener esos objetivos. Dándoles la oportunidad a los trabajadores a participar en cómo alcanzar esos objetivos, confiando en su actitud, integridad y competencia. Liderando en vez de presionando.

El liderazgo proporciona entrenamiento. Disciplina. Si un trabajador repetidamente muestra desgano debe ser reemplazado. Un líder puede resumirse como alguien que; entiende el trabajo, genera armonía. Es un desarrollador, no un juez. Trata de entender al personal y los sistemas de trabajo. No espera la perfección. Escucha y aprende, habilita a los trabajadores a realizar las tareas, generador de motivación y entusiasmo. El liderazgo es un arte no un don.

Logrando trabajo en equipo a través de la motivación. ¿Cómo logro que el personal haga lo que yo quiero que haga? Depende del líder el activar esa fuerza que hace que los empleados trabajen productivamente. Existen dos formas de motivación; la Extrínseca basada en recompensas y castigos y la Intrínseca; basada en el orgullo hacia el trabajo y el logro. M Extrínseca dinero, incentivos, bonos. Este tipo de motivación puede ser contraproducente, cuando algunos observan que sus compañeros recibieron compensación cuando no la merecían. Pero… ¿no esperaba buenos resultados desde que lo contrato? M Intrínseca; Existen dos pasos críticos para este logro: 1.-Contratar buenos prospectos desde un inicio (reclutamiento, selección, entrenamiento) 2.-Implementar la "administración participativa". Dando a los trabajadores una oportunidad de afinar su trabajo para cumplir los objetivos. Reconociéndoles cuando se cumplan los estándares fijados. Esta sólo se da si existe retroalimentación de los resultados. La administración participativa es; Preguntar a los trabajadores sobre lo que piensan. Involucrar a los trabajadores en el diseño de los sistemas. Dar a los trabajadores la oportunidad de contribuir con ideas Importante. Es reentrenar a los trabajadores cuando no son alcanzados los resultados. El trabajo debe ser estructurado con los empleados para enseñarlos y entrenarlos sobre cómo lograr el mejor trabajo. En base a esto los empleados entenderán la importancia de su trabajo y lo que es más importante, entenderán como lograr que el trabajo y la manera de hacerlo influyan en su modo de vida.

La mayoría de los establos con mayor desempeño obtienen resultados extraordinarios con gente común y corriente. Los dueños y los supervisores de establos de alto desempeño proveen liderazgo para organizar, enfocar y motivar a su equipo de trabajadores. Los supervisores de rango intermedio son líderes claves para implementar las estrategias. Los dueños de las lecherías no manejan El ordeño ni las mastitis; Ellos no son los responsables de la Fertilidad, Ni de la Alimentación o Las becerras. Ellos manejan supervisores claves para los trabajadores en el establo.

Cinco puntos que explican su papel como líder y que lo reconozcan como alguien diferente Al resto de los trabajadores. 1.-Los líderes de equipo saben cómo organizar el trabajo. 2.- Los líderes de equipo entienden y explicas los objetivos. 3.-Los líderes de equipo entrenan a los trabajadores de su equipo. 4.-Los líderes de equipo monitorean a los miembros de su equipo observándolos mientras trabajan con ellos y mediante el uso de registros para evaluar su desempeño. 5.- Los líderes de equipo motivan, disciplinan, re-entrenan a los trabajadores e informan a sus superiores y equipos. Su responsabilidad como líder de un equipo es: Hacer todo lo posible para lograr que su equipo tenga éxito. Usted conoce su equipo y sus diferentes personalidades, cualidades. Usted se relaciona con sus trabajadores mejor que el mismo dueño. Al ayudar a su gente usted no es tan sólo su amigo sino su maestro. Debe de darse cuenta que usted es la persona más capacitada para explicarle el trabajo a los miembros de su equipo. Usted puede utilizar las palabras correctas, simplificar ideas complicadas en términos sencillos.

