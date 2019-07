Normatividad agropecuaria

Primeramente el Presidente Municipal debe tener las siguientes facultades: Vigilar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud, el reglamento y demás ordenamientos federales, estatales y municipales aplicables al Servicio del Rastro; Ordenar la calificación imposición y ejecución de las sanciones que correspondan por la infracción a los preceptos del reglamento, cuando ha habido omisión por parte de la Dirección; Intervenir para la autorización, cancelación, caducidad y renovación de los convenios con los prestadores de servicios en el Rastro; Solicitar a las autoridades federales y estatales competentes su colaboración para mantener el orden y el buen funcionamiento del Rastro, así para el cumplimiento de las normas que lo rigen en el ámbito de sus respectivas competencias; Poner del conocimiento a las autoridades sanitarias federales y estatales los hechos que considere pongan en peligro la salud pública para su debida atención.

Por lo que respecta a la comisión de Rastro: Vigilar adecuadamente el funcionamiento del Rastro; Proponer la actualización de este y de toda normatividad municipal concerniente a la actividad del Rastro; Proponer soluciones a los diferentes conflictos que se presenten en el Rastro.

Por su parte el director tiene las siguientes facultades: Dirigir el funcionamiento del Rastro; Ordenar el sacrificio del animal previa autorización del perito sanitario; Expedir guía de transportación de reses y sus derivados fuera del Municipio previo a pago de derechos; Otorgar el visto bueno de las guías de traslado de la piel previo pago de derechos: Coordinar, supervisar y controlar los servicios del Rastro en todas sus modalidades; Planear, coordinar y supervisar la implementación y ejecución de todo género, de los estudios y programas y medidas administrativas que tengan como objetivo mejorar la eficiencia y el servicio del rastro; Solicitar a través de la Dirección de Administración del Municipio, la celebración de convenios con los prestadores de servicios en el rastro, previa autorización del Presidente Municipal; Vigilar el cumplimiento de este reglamento, así como las leyes y normas que tengan relación con la operación del rastro; Calificar la infracción e imponer las sanciones que correspondan según la gravedad del caso por las infracciones a las disposiciones de este reglamento; Dar un informe semanal por escrito al Presidente Municipal y a la comisión del Rastro de las actividades realizadas, así como de los incidentes que haya sabido, sin menoscabo de informar inmediatamente y de manera personal preferentemente de los casos urgentes; Imponer las sanciones que crea conveniente al personal del rastro comunicado al Jefe de Recursos Humanos para su cumplimiento, sin menoscabo que este tome medidas complementarias; Mantener el buen orden y respeto en el personal que labora; Solicitar el apoyo permanentemente y extraordinario de seguridad y vigilancia para el rastro a la Dirección de Seguridad Pública Municipal; Elaborar y presentar estudios técnicos y jurídicos en materia de operación para el sacrificio de animales en el rastro.

El administrador debe tener las siguientes facultades: Realizar las acciones necesarias para la conservación y el mantenimiento del predio, equipo e instalaciones; Hacer la planeación de nuevas adquisiciones, mejoras y ampliaciones del rastro; Proponer al director las sanciones que a su juicio deban aplicarse por alguna infracción cometida; Recibir en los corrales el animal en pie y guardarlo por el tiempo reglamentario, salvo el caso del animal caído o lisiado; Exigir y revisar bajo su más estricta responsabilidad la documentación completa de los animales que señala este reglamento para verificar su legal procedencia.

En caso de que la documentación no esté completa, no coincida una con otra, muestre signos de estar alterada o de ser falsa, se levantará el acta correspondiente y el animal será separado a un corral para tal efecto, comunicando por escrito al Director y este a su vez poniendo de su conocimiento a las autoridades competentes las irregularidades encontradas; Hacer la revisión física del animal, sus características, del fierro quemador, aretes y/o las marcas que presenta y demás señas, cotejándolas con la documentación presentada, auxiliándose para tal efecto con el encargado de los corrales de recepción de animales de abasto y el encargado de la seguridad y vigilancia. En caso de que no coincida la documentación con las características del animal o haya duda, se procederá conforme al inciso anterior; Programar el sacrificio de los animales conforme al orden de llegada; Realizar el proceso de sacrificio de los animales; Almacenar por el tiempo reglamentario la canal o las canales, las vísceras, la cabeza y las patas del animal sacrificado en las cámaras frigoríficas; Hacer entrega de las canales, vísceras, patas, cabeza, patas y piel del animal al usuario; Cuidar que la canal o las canales, vísceras, cabeza, patas y piel del animal sean debidamente selladas e identificadas, para que no se confundan entre si y evitar que salgan del rastro sin sellar; Solicitar al Director de Salud Municipal la lista de los expendios autorizados para la venta de carnes y sus derivados; Atender y resolver de manera conjunta con el Director los problemas internos del Rastro.

El compromiso individual hacia los esfuerzos de un grupo, es lo que lo hace un equipo, el trabajo de una compañía, el trabajo de una sociedad, el trabajo de una civilización. El líder debe confiar en los equipos de trabajo y la participación.

"Vince Lombardi"

V. Lombardi Entrenador del equipo Green Bay Packers y el primer campeón de la NFL y en su honor el trofeo lleva su nombre y que año con año se disputa en lo que conocemos como Super Bowl. Su definición es perfecta. La práctica de ella lo llevo a él y a su definición al éxito y a la "inmortalidad".

El trabajo en equipo es que todos trabajen juntos para un objetivo común. Desde el dueño, líder del equipo y todos los trabajadores. El papel del líder de la lechería es representado por el dueño. Para los trabajadores, el establo lo representa Ud. y como líder debe proveer a su grupo con la actitud, el enfoque y la personalidad de su negocio. El liderazgo es proveer confianza y delegar responsabilidades. Fijar objetivos, explicar la importancia de obtener esos objetivos. Dándoles la oportunidad a los trabajadores a participar en cómo alcanzar esos objetivos, confiando en su actitud, integridad y competencia. Liderando en vez de presionando.

El liderazgo proporciona entrenamiento. Disciplina. Si un trabajador repetidamente muestra desgano debe ser reemplazado. Un líder puede resumirse como alguien que; entiende el trabajo, genera armonía. Es un desarrollador, no un juez. Trata de entender al personal y los sistemas de trabajo. No espera la perfección. Escucha y aprende, habilita a los trabajadores a realizar las tareas, generador de motivación y entusiasmo. El liderazgo es un arte no un don.

Logrando trabajo en equipo a través de la motivación. ¿Cómo logro que el personal haga lo que yo quiero que haga? Depende del líder el activar esa fuerza que hace que los empleados trabajen productivamente. Existen dos formas de motivación; la Extrínseca basada en recompensas y castigos y la Intrínseca; basada en el orgullo hacia el trabajo y el logro. M Extrínseca dinero, incentivos, bonos. Este tipo de motivación puede ser contraproducente, cuando algunos observan que sus compañeros recibieron compensación cuando no la merecían. Pero… ¿no esperaba buenos resultados desde que lo contrato? M Intrínseca; Existen dos pasos críticos para este logro: 1.-Contratar buenos prospectos desde un inicio (reclutamiento, selección, entrenamiento) 2.-Implementar la "administración participativa". Dando a los trabajadores una oportunidad de afinar su trabajo para cumplir los objetivos. Reconociéndoles cuando se cumplan los estándares fijados. Esta sólo se da si existe retroalimentación de los resultados. La administración participativa es; Preguntar a los trabajadores sobre lo que piensan. Involucrar a los trabajadores en el diseño de los sistemas. Dar a los trabajadores la oportunidad de contribuir con ideas Importante. Es reentrenar a los trabajadores cuando no son alcanzados los resultados. El trabajo debe ser estructurado con los empleados para enseñarlos y entrenarlos sobre cómo lograr el mejor trabajo. En base a esto los empleados entenderán la importancia de su trabajo y lo que es más importante, entenderán como lograr que el trabajo y la manera de hacerlo influyan en su modo de vida.

La mayoría de los establos con mayor desempeño obtienen resultados extraordinarios con gente común y corriente. Los dueños y los supervisores de establos de alto desempeño proveen liderazgo para organizar, enfocar y motivar a su equipo de trabajadores. Los supervisores de rango intermedio son líderes claves para implementar las estrategias. Los dueños de las lecherías no manejan El ordeño ni las mastitis; Ellos no son los responsables de la Fertilidad, Ni de la Alimentación o Las becerras. Ellos manejan supervisores claves para los trabajadores en el establo.

Cinco puntos que explican su papel como líder y que lo reconozcan como alguien diferente Al resto de los trabajadores. 1.-Los líderes de equipo saben cómo organizar el trabajo. 2.- Los líderes de equipo entienden y explicas los objetivos. 3.-Los líderes de equipo entrenan a los trabajadores de su equipo. 4.-Los líderes de equipo monitorean a los miembros de su equipo observándolos mientras trabajan con ellos y mediante el uso de registros para evaluar su desempeño. 5.- Los líderes de equipo motivan, disciplinan, re-entrenan a los trabajadores e informan a sus superiores y equipos. Su responsabilidad como líder de un equipo es: Hacer todo lo posible para lograr que su equipo tenga éxito. Usted conoce su equipo y sus diferentes personalidades, cualidades. Usted se relaciona con sus trabajadores mejor que el mismo dueño. Al ayudar a su gente usted no es tan sólo su amigo sino su maestro. Debe de darse cuenta que usted es la persona más capacitada para explicarle el trabajo a los miembros de su equipo. Usted puede utilizar las palabras correctas, simplificar ideas complicadas en términos sencillos.

Los especialistas en medicina de la producción necesariamente deberán involucrarse en estos conceptos importantísimos y trascendentales. En el 19° congreso Internacional de MVZ Especialistas en Bovinos, este y otros tantos temas a este respecto serán abordados ampliamente los días 6, 7, y 8 de noviembre. Aprovecho para hacerles la invitación. Gracias.

MVZ EPAB Fernando Esteban Zatarain Hernández