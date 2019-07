"¡Huyamos! -le dijo con alarma el lugareño al viajero que recién había llegado al pueblo-. ¡Ahí viene el Mochahuevos!". "¿Quién es ése?" -preguntó el forastero al tiempo que emprendía la carrera junto al tipo de la localidad. Respondió el otro, que escapaba a toda la velocidad que le permitían sus piernas: "Es un loco furioso que persigue exclusivamente a los varones. Al que tiene tres testículos se los corta con un tajo de su filosísimo machete". Opinó el fuereño: "Entonces no tiene caso que corramos. Yo tengo dos, y supongo que tú también". "Así es -respondió el otro-. Pero corramos de cualquier manera. El Mochahuevos primero corta y después cuenta". Babalucas estaba leyendo el periódico. Su esposa le preguntó. "¿Qué fecha es hoy?". Respondió el tontiloco: "No lo sé". Sugirió la señora: "Mira la fecha en el periódico". "De nada servirá -repuso Babalucas-. Es el de ayer". Endecho, romántico galán, fue en automóvil con su novia Crisantena al solitario y penumbroso sitio llamado El Ensalivadero, lugar al que acudían por la noche las parejas en trance de pasión. En el asiento trasero del vehículo Endecho dio libre curso a su libídine, y con irrefrenables ansias acarició vehemente a su dulcinea. Quiso expresarle su amor, pero se lo impidió lo urente del momento. Exclamó entonces lleno de emoción: "¡No encuentro palabras!". Le indicó Crisantena: "Y ahí donde tienes la mano menos las vas a encontrar". La mamá de Pepito se atareaba en la cocina. El chiquillo le preguntó: "¿Qué estás haciendo?". Contestó la señora: "Rajas". "No rajo -prometió Pepito-. ¿Qué estás haciendo?".¡Clap clap clap! ¡Clap clap clap! ¿A quién van dedicados esos dos aplausos, tributados con ambas manos para mayor efecto? Los envío a Andrés Manuel López Obrador. El primero reconoce la forma enérgica, pero al mismo tiempo razonable y justa, con que el Presidente reaccionó ante la torpe embestida de que fue objeto por parte de empleados municipales potosinos, en cuyo problema él no tenía nade que ver. He dicho muchas veces -245 para ser exacto- que López Obrador es el mandatario que más cerca ha estado de la gente en toda nuestra historia. Los tales manifestantes se valieron de la facilidad con que se puede abordar ahora al Presidente, a quien no rodean ya militares del Estado Mayor ni guaruras, y prácticamente lo asaltaron. AMLO no se dejó intimidar por eso, ni actuó en modo políticamente correcto. Puso en su lugar a los abusivos agresores, que al final hubieron de disculparse por su grosera acción. Bien por López Obrador. El segundo aplauso se lo envío por la acertada designación que hizo en la persona de Marcos Bucio, hombre institucional, profundo conocedor de la administración pública. Será un colaborador de excepcionales méritos en la tarea educativa que lleva a cabo Esteban Moctezuma. Enhorabuena. Empédocles, Astatrasio y Briagoberto, alcohólicos nada anónimos, fueron con sus respectivas esposas a pasar vacaciones en la playa. Recostados los tres en sendos camastros, whisky en mano, contemplaban a las bellezas que en brevísimos bikinis tomaban el sol junto a la alberca. Empezaron a calificarlas en escala del cero al 10. "Mira a ésa. Le doy un 9". "A aquella otra yo le pongo un 8". "La de allá merece el 10". De pronto dijo Empédocles": "Volvamos al hotel. Han de estar preocupadas nuestras doses". El doctor Kinseyo, sexólogo famoso, asistió a una cena ofrecida por doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad. En la mesa el célebre especialista guardaba silencio inexplicable. "Maestro -le pidió doña Panoplia-. Díganos algo acerca del sexo". "Lo hago con mucho gusto, señora" -respondió el doctor. Y siguió callado. FIN.