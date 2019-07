HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO.

La mosca zumbaba sobre la cabeza de Adán.

"Buzzzzzzz.".

Inútilmente el hombre trataba de alejarla. Seguía la mosca zumbando en torno de él.

"Buzzzzzzz.".

Daba Adán grandes manotazos al aire.

Y la mosca:

"Buzzzzzzz.".

El incesante y monótono bordoneo de la mosca terminó por desesperar al hombre. Fue con el Creador y le preguntó:

-Señor ¿por qué hiciste a la mosca?

Respondió el Padre:

-Nunca me lo he preguntado. Lo que sí me he preguntado es por qué te hice a ti.

Aunque se manifestaron a favor de los cortes de conducción de agua potable a usuarios morosos del Sapal, la fracción del PAN en el Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo, consideró que la propuesta de campaña del alcalde electo del PRI, Homero Martínez Cabrera de aplicar "Borrón y Cuenta Nueva" a los deudores fue "la gota que derramó del vaso" pues se trató de "una propuesta irresponsable y a todas luces electorera" que contribuyó a que disminuyera la captación.

¿Hasta cuando entenderán nuestros politiqueros que la justicia debe ser igual para todos?

Premiar el populismo y las irresponsabilidades sociales termina por entorpecer los servicios públicos; pero pareciera que se trata de congraciarse para colgarse de la liana, porque ellos saben que "vivir fuera del presupuesto es vivir en el error".

Las actividades del Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) dieron inicio el día de ayer en las instalaciones de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC).

Buena oportunidad para ocupar a los menores y consumirles parte de su tiempo libre. Evite que caigan en las malas tentaciones.

Hay muchas otras alternativas que puede evaluar en compañía de sus muchachos y elegir una que les sea interesante; además adecuada a sus posibilidades de transporte y económicas. Recuerde aquello de "árbol torcido jamás su tronco endereza"

DIF San Pedro en coordinación con DIF estatal, universidades y organismos de la sociedad civil, apoyan a adultos en abandono y pobreza extrema a través del programa AMA (Adulto Mayor en Abandono), donde se busca mejorar su calidad de vida.

Carmen Hernández González, Encargada del Programa AMA en San Pedro, indicó que el objetivo es buscar normar, coordinar, promover e instrumentar acciones que logren un mejor nivel y calidad de vida para los adultos mayores de 60 años, en situación de pobreza extrema, discapacidad, riesgo y abandono. Esto por medio de alimentación, acceso a su derecho a la salud, atención jurídica.

En tanto, en el Ayuntamiento de Francisco I. Madero, preparan los Juegos Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores. Noticias cargadas de esperanza, no solo para los viejos, sino para todos los laguneros que, de nueva cuenta reciben muestras de calidad humana entre los políticos. Bien por el DIF San Pedro y Madero, que cumplen con los mayores de edad aquello de "una de cal por las que van de arena".

En atención al Plan de Desarrollo Institucional de la UA de C, que tiene como objetivo formar universitarios comprometidos con la comunidad, la Escuela de Ciencias Sociales ejecuta actividades para conservación del medio ambiente.

La educación es clave para salir de la pobreza y la escolarizada va más allá de simplesenseñanzas técnicas; es primordial la promoción de valores solidarios, subsidiarios y ecológicos.

Bien por la universidad del estado, que esperemos provoque la suma del resto de instituciones educativas, de todos los niveles de la región y de México. "Así si baila mija".

Ediles de Torreón acordaron un "ultimátum" a empresas cerveceras que operan en el municipio y que cuentan con rezagos históricos en el pago de los refrendos de sus licencias de alcoholes.

Al respecto, el regidor Alfredo Mafud Kaim señaló que se trata de acciones que buscan ser "justas" con toda la ciudadanía, pues el hecho de no tomar dichas medidas significaría "privilegiar" a las grandes compañías por encima de los ciudadanos de a pie.

Al fin se lee una noticia que habla del interéspor la justicia e igualdad; bien por el regidor Mafud, esperemos que venga el cumplimiento de las declaraciones y que se de "lo que corresponde a cada cual".

De acuerdo al plan de negocios del Metrobús en La Laguna de Durango, los transportistas no pagarían la modernización de unidades con recursos propios, sino en el cambio de sus concesiones a acciones del sistema metropolitano.

Dicho de otra manera: "sacarse el dinero de una bolsa para meterlo a otra" y satisfacer el chantaje del transporte público, que se da en toda la Comarca Lagunera.

Hoy será inaugurado el Obelisco de la comunidad francesa en Lerdo, buena excusa para pasear en su plaza principal, luego tomar una tradicional nieve - helado le dicen en el sur - y finalmente asistir a la ceremonia que se llevará a efecto a las 20:30 hrs.

Buena idea para compartir con la familia en el final del domingo de descanso; recuerde que "a la oportunidad la pintan calva". Allá nos vemos.