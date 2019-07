¿Qué es el síndrome del emperador?

Hay momentos en casa donde existen dificultades para lidiar con el comportamiento de los niños, el cual es alarmante cuando consta de violencia y desobediencia continua, mismos que podrían tratarse de un síndrome emocional.

Se trata del Síndrome del Emperador, también conocido como Trastorno de Oposición Desafiante (ODD), el cual tiene repercusiones en el niño a temprana edad, y resulta más sencillo identificarlo alrededor de los seis años, cuando comienzan la escuela primaria, y queda asentado al entrar a la adolescencia.

El comportamiento desafiante y agresivo se presentan principalmente dentro del hogar, ya que en otras circunstancias, como el entorno escolar, ellos no tienen total poder sobre lo que sucede a su alrededor.

El trastorno se manifiesta principalmente en niños, ya que a las niñas se les inculca más valores relacionados con la empatía. Según los especialistas Javier Urra, psicólogo y autor del libro Educar con sentido común, y el periodista Steve Connor desde el rotativo británico The Independent, en un artículo de El País marcan tres posibles razones por las cuales esto sucede:

1.-Ausencia o abandono de uno o ambos padres

Ya sea por parte de la madre, el padre o ambos, el sentimiento de culpa tras no estar constantemente presentes en la vida de su hijo, o el abandono de uno de ellos, los lleva a cumplir sus deseos como remuneración a la soledad afectiva. Los adultos comienzan a obedecer las exigencias del niño como si fuera el centro del mundo.

Javier Urra asegura que ningún niño nace siendo un tirano, sino que hay progenitores que no actúan como adultos.

2.-Falta de límites

Ligado al primer punto, si los padres no dedican el tiempo necesario para la crianza de un niño, promueven un sentimiento de inmunidad, ya que cuando la responsabilidad de educar no la llevan a cabo la madre y/o el padre, las normas de conducta no son claras ni se encuentra en su entendimiento, pues no hay una figura de autoridad que el niño vea como su superior que se las inculque.

3.-Ser hijo único

Ser el único hijo, nieto, sobrino o primo de la familia no lleva a un niño a padecer este trastorno. Se desarrolla cuando los padres no tienen clara su función educativa y sean extremadamente permisivos y sobreprotectores con los niños, volviendolos el centro de su vida y su “tesoro” intocable.

Las relaciones familiares se vuelven difíciles y dolorosas debido a las constantes rabietas explosivas y arrebatos. El Children Mind Institute enlistó una serie de síntomas presentados en niños diagnosticados con ODD:

-Estar enojado e irritable usualmente

-Pierden la calma con frecuencia

-Se molestan fácilmente

-Tienen constantes discusiones con figuras de autoridad

-Se niegan a seguir normas

-Molestan deliberadamente a otros

-Culpan a otros por sus errores

-Son vengativos

Emilio Calatayud, juez de menores, reconocido por sus sentencias correctivas habló al respecto al síndrome del emperador, a lo que declaró “Les hemos dado muchos derechos, pero no les hemos trasladado los deberes. Hemos perdido el principio de autoridad. ¡Hemos querido ser amigos de nuestros hijos!”.

En caso de identificar este comportamiento, en necesario acudir con especialistas como psicólogos y psicopedagogos.