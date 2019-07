¿Qué alimentos fortalecen las defensas si padeces papiloma?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la Infección de Transmisión Sexual (ITS) más común. Tanto hombres como mujeres sexualmente activos la pueden contraer en algún momento de su vida; se estima que 8 de cada 10 personas son portadores de la infección. Uno de los principales síntomas que ocasiona este virus son verrugas genitales y cáncer, pues una enfermedad autoinmune, esto quiere decir que las células contagiadas atacarán a las células sanas.

No existen alimentos que prevengan el virus del papiloma humano, la mejor forma de prevenirlo es cuidándote en tus relaciones sexuales. Pero una vez que lo tienes, la alimentación puede ayudarte a que no se active.

De acuerdo con "sistemainmune.com", las verrugas de forma crónica o recurrente suelen ser el indicio de una alteración en el correcto funcionamiento del sistema inmune, que no puede hacerse cargo adecuadamente de la infección.

Es por eso que en este "menú", te decimos qué alimentos te pueden ayudar a fortalecer las defensas si padeces papiloma humano.

- Ajo

Este alimento ayuda a reforzar el sistema inmune, por lo que pudiera dar buena batalla contra este virus y sus síntomas.

- Frutos rojos

Las fresas, cerezas, arándanos, zarzamoras y frambuesas hacen más difícil que el virus del papiloma humano afecte a tu cuerpo. Tienen betacarotenos que ayudan a depurar y eliminar las toxinas del organismo.

- Zanahoria

Contiene vitamina A, que refuerza el sistema inmunológico y obtiene una mejor respuesta en contra del virus. Es preferible consumirla cruda para que no pierda sus propiedades.

- Frutos secos

Las avellanas o almendras poseen grandes cantidades de ácidos Omega 3 y vitamina E que ayudan a optimizar el sistema inmune y fortalecerlo.

- Vegetales verdes

Un estudio titulado "Alternative and Complementary Therapy in the Prevention and Management of Gynecologic Cancers" arrojó que la ingesta de ácido fólico, presente en las verduras de hoja verde, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y así evitar que el virus del papiloma no se manifieste en otras partes de tu cuerpo.

- Cítricos

Las naranjas, mandarinas y toronjas contienen vitamina C, uno de los mejores antioxidantes naturales que ayudan al sistema inmunológico para combatir cualquier infección.

Además de llevar una alimentación balanceada, es importante que acudas con un profesional de la salud para que te diagnostique el tratamiento adecuado para tratar el papiloma. Y no olvides descansar lo necesario y realizar actividad física.