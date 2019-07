"La Capital", imprevista antesala de trabajo de los reporteros y fotógrafos de El Siglo de Torreón enviados a cubrir la misa de las seis de la mañana en el cauce del río Nazas para acabar con la sequía de varios años, no tenía ventanas. Había que salir para observar los preparativos del oficio religioso y sus incidencias o bien esperar adentro la marcha del reloj. Optamos por esto último, cervezas de por medio.

La popular cantina se ubicaba a pie de la calle Melchor Múzquiz, por el lado oriente del puente vehicular, aproximadamente a una cuadra del lecho del río. Ya habíamos dado una vuelta por el lugar pero no había mucho que hacer. Previo acuerdo, enfilamos al bar y comenzamos la espera, no muy larga porque llegamos media hora antes. -No dormir, fue la consigna.

No llovió luego pero sí mucho tiempo después; los rezos finalmente tuvieron efecto,las precipitaciones fueron abundantes pero no aguantó el viejo techo de la cantina y se derrumbó sobre anaqueles, barra, mesas y sillas y sepultó el lugar -al extremo de la barra- donde se hallaban el cantinero Gonzalo Guerrero y el jovencito Luis Gerardo del Moral, hijo de don Fernando del Moral propietario del negocio, ausente en ese momento.

El suceso fue providencial: una gota del reblandecido techo cayó sobre la cuerda de una guitarra colocada boca arriba en el mostrador de la barra, generando un "tiiin" en fa como si hubiera sido un aviso celestial de que la caída de la bóveda estaba encima. Ya no hubo un segundo "tiiin" y se produjo el "crash" demoledor. Segundos antes, Gonzalo había jalado con violencia a Luis Gerardo y benditos de antemano se arrojaron hacia la puerta de la salida posterior poniéndose a salvo.

¿Por qué la información con estos temas? Porque se deriva de la extensa plática con Fernando del Moral González en su visita a Gómez Palacio de paso a Monterrey. Lo absorbía el tema de la cantina de la cual fue dueño su señor padre y tuve el privilegio de tenerlo en casa. Discreto, no habló de sus tareas en la Cineteca Nacional pero si de otros asuntos de interés general. Por internet me enteré de que el hijo del personaje del mismo nombre, quien tuvo un papel destacado como anfitrión en la comarca lagunera, es especialista en el rescate y preservación de películas históricas inéditas y en dos ocasiones ha recibido el premio Paul Coremans otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Reconocido por Conaculta, restaura películas de la Revolución Mexica y prepara un ciclo fílmico sobre Pancho Villa y Emiliano Zapata.

Recuperó en la ciudad de México documentos originales de don Melchor Múzquiz, héroe de la Independencia y presidente de México en 1832 y ya prepara un ensayo de elevado contenido cultural. Nos transmitió además historias de la colonización de comunidades en Campeche y Cancún por campesinos laguneros. Han sido dos las migraciones "Del desierto la selva" la otra fue a Cancún, provocadas en ambos casos por las largas sequías y la falta de trabajo en la comarca lagunera precisamente debido al estiaje, la falta de empleo y el crecimiento de las familias. Proyectos de colonización, se llamaron los programas. Viajaron y se asentaron 500 jefes de familia en cada ocasión "y muy pocos han regresado". Una de las nuevas comunidades más exitosas por obra de la mano lagunera, dice Fernando del Moral, ha sido "La Candelaria", en Campeche.

Con la colonización de la región selvática sureña, el compromiso del gobierno fue el de proporcionar trabajo y prosperidad en el sur del país a la reseca gente del norte. Como respuesta los nuevos habitantes crearon colonias, fundaron empresas y talleres y abrieron líneas de transporte, fábricas de bloques de concreto, entre otras actividades productivas.

En conclusión y volviendo a la calurosa cantina "La Capital", el reloj fue nuestro guía principal. Y con un último trago a las botellas, salimos apresurados unos minutos antes de las seis, llegando a tiempo al altar. El consumo de tres tandas de cerveza mientras llegaba la hora de rezar, no lo pagamos por disimular que salíamos a la carrera, eso sí fue cierto.