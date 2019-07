Comentarios a las noticias regionales publicadas por El Siglo de Torreón en la semana que termina.

Piden juicio político contra AMLO.

Rebasaron la meta de convocatoria y lograron que 700 personas participaran la mañana de este domingo en una marcha pacífica para manifestar su rechazo en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, exigiendo no su renuncia, sino un juicio político.

Diversas agrupaciones como Congreso Nacional Ciudadano y Chalecos México Laguna participaron activamente en la organización de esta marcha ciudadana, en donde muchos vistieron con una blusa blanca, llevando sombrillas y gorras para protegerse del intenso sol, el cual no inhibió la asistencia de un mayor número de personas.

Sin duda es una clara manifestación de repudio a la pésima gestión de Morena, con pocos asistentes, seguramente por el aún estado de confort que no motiva a muchos miles que prefirieron alejarse de sol y calor. Esperemos que los gobernantes recuerden aquello de "más vale prevenir que remediar" y que venzan la tentación de la represión.

Contraería Sapal deuda con Ayuntamiento de Lerdo.

De no contar con los recursos para hacerle frente a los compromisos financieros prioritarios como lo es el pago de nómina y consumo de energía eléctrica, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) contraería una deuda más, pero ahora con el ayuntamiento de Lerdo, a fin de evitar la suspensión del servicio, dice el síndico e integrante del Consejo de Administración de Sapal, José Dimas López.

El problema económico incluye a otros municipios de La Laguna y las condiciones de servicio son deplorables por la misma falta de recursos.

En cambio, en Tabasco se condonan adeudos millonarios, quizá por ser la tierra de nuestro Neo Tlatoani, que no comprende aquello de "todos coludos o todos rabones".

Advierten sobre bebidas preparadas.

Francisco Javier Picasso subdirector de Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, dijo que está prohibida la ventas de bebidas alcohólicas preparadas y a nivel nacional no existe alguna alerta de la Cofepris por la detección del uso de alcoholes adulterados.

No obstante, dice que es "un boom la ingesta de bebidas energéticas mezcladas con alcohol".

Sume el verano y las vacaciones escolares, época en que pede incrementarse el peligro; recuerde que ya ha habido muertes por esas causas. No sea que nos llegue a acomodar aquello de: "muerto el niño, tapado el pozo".

Seguridad va bien: Zermeño.

Cuestionado sobre los hechos de violencia en Torreón y el interior de Coahuila, el alcalde Jorge Zermeño afirma que en materia de seguridad "vamos bien".

Además de Pejelandia ahora tenemos Zermelandia, ambos, mundos de ilusión. "Esconder la cabeza, como el avestrus" no es el camino para resolver problemas, a menos que no se quiera o se pueda hacer.

´Deuda estatal sigue creciendo´.

Tras obligar a la autoridad a proporcionar datos sobre la megadeuda de Coahuila, Participación Ciudadana 29 Laguna y SiContamos informaron sobre el monto de la deuda total en Coahuila sigue creciendo, la cual se estima de acuerdo a datos de la Secretaría de Finanzas del Estado de más de 41 mil millones de pesos, pagando por concepto de intereses 3,500 millones de pesos y abono a capital de más de 75 millones de pesos anual.

La situación financiera es grave y pone en peligro, muy seriamente, nuestro desarrollo; en tanto, las autoridades continúan permitiendo el crecimiento del endeudamiento, hasta que digamos: "debo no niego, pago no tengo".

Por Coahuila, no retornarán migrantes.

Fraustro Siller puntualizó que se dejó en claro la posición del Gobierno de Coahuila en el tema de los migrantes, tanto los que pretenden llegar a la frontera norte como los que el Gobierno estadounidense retorna a nuestro país.

"Coahuila no aceptará ninguna caravana, y además se presentaría un problema si se toma la determinación de retornar migrantes por la frontera de Acuña y Piedras Negras. Dejamos en claro que no podemos atender a esos retornados", dijo el funcionario estatal. Esperemos cumplan lo declarado ya que la solidaridad y subsidiaridad tiene límites porque ´nadie puede dar lo que no tiene´. Recuerde aquello que dice "cuando la leche es poca, al niño le toca.

Tradicional Regata del Río Nazas.

La disciplina del remo deportivo, vive su gran fiesta anual en la Comarca Lagunera, durante este fin de semana, al celebrarse la quincuagésima sexta edición de la Gran Regata del Río Nazas, una de las competencias más exigentes de todo México, en este deporte.

Una buena idea: asistir acompañados por los seres queridos al parque Raymundo, a presenciar la llegada de los remeros. Es una vieja tradición regional, que debemos promover para que nuestros menores sientan el amor de sus mayores y promovamos el arraigo a La Laguna. Recuerde que "cuando no hay amor, ni las cobijas calientan".