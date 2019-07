VIDA CAMPIRANA

El próximo jueves 11 del presente mes se conmemora a nivel nacional el "Día del árbol", esta fecha data del 7 de julio de 1958 en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto donde quedó instituido permanentemente la celebración de la fiesta del Bosque en todo el país, durante el mes de julio de cada año; en dicho Decreto, se establece también que la celebración del Día del Árbol que tendrá lugar en toda la República el segundo jueves del mes de julio de cada año, en la forma tradicional en que han venido efectuándose y estará coordinada con las actividades de la fiesta del Bosque; nuestro bosque aquí en la región Lagunera son las plantas de nuestras zonas desérticas como mezquites, huizaches, pinabetes, orégano, candelilla, biznagas y demás plantas que embellecen nuestro terruño.

Qué bueno que dentro del calendario ecológico exista un día dedicado a reconocer y enaltecer a este maravilloso y majestuoso ser llamado árbol, que por sus infinitas bondades debiéramos tener al menos uno en nuestro domicilio, ya que se considera que el árbol es el único ser vivo que enfrenta los embates que día a día agrede a la madre naturaleza, pues los árboles nos proporcionan oxígeno, captan el dióxido de carbono, evitan la erosión del suelo, son refugio para la fauna silvestre, nos dan fruto y ricas maderas además, son una fuente inagotable de sombra que mucho nos favorecen en estos tiempos en que las inclemencias del tiempo por el sol son tan necesarios, pues son un remanso para encontrar descanso ante las faenas diarias, sobre todo para los trabajadores del campo; son pues los árboles esos seres tan importantes que tanta falta nos hace ante las severas consecuencias del cambio climático que estamos padeciendo, como granizadas, sequías, inundaciones, incendios forestales y muchos desastres más que tienen al borde del caos a nuestra casa grande llamada tierra.

Los árboles están siendo severamente afectados en países como Dubái que por las altas temperaturas que están viviendo en esas lejanas tierras de hasta casi 70 grados centígrados estas especies forestales, se están incendiando de forma natural, por eso es importante que plantemos árboles y que los cuidemos pues son los únicos que pueden regular el clima, pues actualmente el clima en el mundo está convulsionado, pues está nevando en lugares donde no es común y están padeciendo sequías en donde estas no son comunes y así sucesivamente, se están registrando desastres naturales muy graves que no eran frecuentes y todo ello trae como consecuencia perdida de especies, porque se están perdiendo ecosistemas y se están derritiendo los polos, con las repercusiones, se están extinguiendo los osos polares y otras especies más que habitan en esos lugares.

Antes de concluir a nombre de la agrupación ecológica "Mi árbol y yo" que me honro en representar y en coordinación con la presidencia municipal de Ciudad Lerdo Durango, quiero invitar a todos para que asistan este jueves 11 de julio a las nueve de la mañana a conmemorar el día del árbol en el parque "Las Auras" de Ciudad Lerdo, Durango (blv. Alemán), se sugiere llevar un platillo para compartir ya que al término tendremos un convivio campestre, y se recomienda llevar sus propios platos ya que aquí no se usará desechables, habrá música y poesía.

A continuación, y con motivo de esta importante fecha les comparto la siguiente poesía de mi autoría.

AL ÁRBOL

MARTHA ROBLES

Eres árbol regalo de vida

y a tus ramas llenas de amor

Por eso el ave en ti anida

Resaltando más tu verde color

Te amo y también te respeto

Para el mundo tú eres vital

Sin ti el mundo fuera un desierto

Y hay de ti una gran variedad.

Cuanto hombre a diario te daña

Arrastrado por crueldad o ignorancia

Y tú que moriste hecho leña

Dolor me dio no decir tu importancia

Hoy que celebras amigo tu día

Quiero confesar bajo este follaje

Que es tiempo aun todavía

Para defenderte todos con valor y coraje.

Y como siempre al finalizar un pensamiento ilustre para reflexionar alusivo a la temática de hoy.

"Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol."

Martin Luther King, ministro y activista de origen estadounidense. (1929-1968).

