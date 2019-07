Exigen etiquetado claro por obesidad

La asociación Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) lanzó este martes una campaña para exigir el etiquetado frontal y claro en los alimentos ultraprocesados para combatir la epidemia de obesidad y diabetes en México.

En conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, Ana Larrañaga, coordinadora de la Coalición ContraPESO, denunció que no ha habido una legislación respecto al etiquetado debido a la "fuerte interferencia de las industrias de alimentos y bebidas ultraprocesados".

"México no ha podido legislar sobre este tema y no ha podido impulsar un etiquetado debido a la fuerte posición de las empresas. Esto se llama conflicto de intereses. No podemos seguir permitiendo que sean estas empresas las que manipulen y decidan el etiquetado que queremos", señaló Larrañaga.

Añadió que en un país donde cada año mueren más de 98,000 personas por diabetes es incomprensible que los límites máximos de consumo de azúcar establecidos en el etiquetado sea de 90 gramos.

Esto, destacó, es casi el doble que el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 50 gramos al día.