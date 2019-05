Se queda cerca Unión Laguna

La carrera del empate se quedó en tercera base para los Algodoneros del Unión Laguna, cuyos bateadores más potentes fallaron a la hora oportuna, al caer anoche los Guindas ante los Diablos Rojos del México por pizarra de 6 a 5, con lo que se empató la serie que se disputa en el estadio de la Revolución.

Madrugaron los bateadores visitantes al abridor de los Algodoneros, el dominicano Pedro Fernández, quien festejó su cumpleaños sobre la lomita, pero los rivales no le dieron precisamente un regalo, durante la misma primera entrada.

Inició Carlos Figueroa con un rodado de frente al campo corto, donde Ciro Norzagaray cometió error al no lograr levantar la pelota, siguió Jesús Fabela para poncharse, pero el boricua David Vidal respondió tras ver el primer strike, para conectar un cañonazo que se llevó la barda del jardín izquierdo, su noveno cuadrangular de la temporada, bueno para poner la pizarra 2 por 0.

Por los Diablos inició el juego Octavio Acosta, el derecho nacido en Guasave logró colgar las primeras dos argollas, pero en el cierre del tercer episodio lo raspó la artillería Guinda, al fabricar par de carreras que empataron el juego. Tras el primer out, Francisco Ferreiro disparó imparable hacia el central, seguido por batazo similar, cortesía del panameño Édgar Muñoz, para luego aparecer Eric Aguilera y pegar doblete contra la barda del central, permitiendo a Ferreiro anotar y a Muñoz llegar hasta la antesala, desde donde timbró la del empate, aprovechando rodado de Dustin Geiger.

El nacido en Puerto Plata, República Dominicana, enderezó el rumbo tras recibir el cuadrangular del primer inning y colgó par de argollas en la pizarra, pero apenas que sus compañeros consiguieron igualar el marcador, poco le duró el gusto a los Guindas, ya que en la apertura del cuarto capítulo, los Escarlata retomaron la ventaja.

Consiguió Fernández los dos primeros outs, con roletazos hacia la antesala, pero los Diablos fabricaron 3 carreras, cuando ya había 2 outs, aprovechando una base por bolas, para luego ligar cuatro hits.

Dio la voz de ataque el receptor Armando Araiza negociando el pasaporte tras solamente cinco lanzamientos, para que enseguida Kevin Medrano rodara hacia el campo corto, pero al salir Araiza en conquista de la intermedia, el torpedero Ciro Norzagaray abandonó su posición y por ahí pasó la pelota, acabando en el jardín izquierdo y permitiendo a Araiza llegar hasta tercera base. Siguió Carlos Figueroa y pegó hit al izquierdo que produjo la carrera del despegue, dando oportunidad a Jesús Fabela de disparar sencillo al central, con el que anotó Medrano y ante un error de concentración por parte del infield Guinda, que dejó la pelota a la deriva, se avivó Figueroa para emprender el camino hacia el pentágono y timbrar la quinta rayita visitante.

Los Diablos tuvieron sus oportunidades de ampliar la ventaja, pero durante la quinta y la sexta tanda, sus esfuerzos fueron estériles, ante buenas jugadas de la defensiva Guinda, fabricando par de jugadas de doble play, evitando así que se moviera el marcador. Sin embargo, en la fatídica séptima, el equipo Rojo consiguió llegar a la media docena de anotaciones, atacando los lanzamientos del relevista Áxel Ríos, quien permitió hit de Emmanuel Ávila y caminó a Jorge Cantú, para ceder su lugar a Román Peña Zonta, contando con buena jugada del cátcher Daniel Mercado, que con un riflazo retiró al corredor de segunda para el primer out, Iván Terrazas roleteó para el segundo, pero Araiza elevó corto hacia el derecho, quedando fuera de la jugada el jardinero Muñoz, el camarero Missael Rivera y el inicialista Aguilera, la pelota cayó de hit y Cantú movió las piernas para llegar hasta home.

Peligrosamente, se acercaron los Algodoneros durante la conclusión del octavo inning, fabricando rally de 3 anotaciones, para quedar "a tiro de piedra" durante el cierre del juego. El zurdo Fabián Cota retiró a sus primeros dos enemigos, pero enseguida otorgó pasaporte a Aguilera, optando el mánager Víctor Bojórquez por traer al dominicano Pedro Beato desde el bullpen, recibido por el estadounidense Dustin Geiger, quien elevó profundo hacia el jardín derecho, donde Jesús Fabela perdió de vista la pelota, afectado por el ocaso, falló Fabela el fildeo y la pelota le pegó en el cuerpo, permitiendo a Aguilera arribar a la registradora y a Geiger hasta la antesala.

Siguió Francisco Rivera y respondió con doblete entre jardín central y derecho, llevando a Geiger a timbrar la cuarta carrera local, para dar oportunidad a Missael, quien negoció pasaporte y despidió de la lomita a Beato, llegando al relevo el cerrador Nathanael Santiago. Le dio la bienvenida Daniel Mercado y rodó difícil por el campo corto, aunque Juan Carlos Gamboa le llegó a la pelota, su tiro para tratar de forzar en segunda fue incómodo y la pelota se escapó hasta el jardín derecho, anotando "Paco" Rivera y todavía Édgar Robles pegó rola muy fuerte, pero el segunda base David Vidal, realizó un estupendo fildeo para conseguir el out por la vía 4 - 3 y apagar así la rebelión Guinda.

Luego de que Alejandro Chavarría colgó el cero en la parte alta de la novena entrada, ayudado por un tremendo fildeo del "Conejo" Robles en el jardín central, el equipo lagunero llegó por su última oportunidad de al menos, empatar la pizarra. Se fraguó una interesante amenaza, al fallar Norzagaray para el primer out, pero Ferreiro y Édgar Muñoz ligaron imparables para poner corredores en las esquinas, con un out, pero Aguilera cedió el segundo tercio con un elevado corto hacia el central y Geiger se ponchó para el out 27, celebrando los Diablos su angustiosa victoria.

Octavio Acosta fue el pícher ganador, con labor de 6 entradas lanzadas, permitiendo 5 hits y 2 carreras, no entregó bases por bolas y ponchó a 6 enemigos; la derrota correspondió a Pedro Fernández, al trabajar 4 innings y un tercio, le pegaron 9 imparables y le anotaron 5 carreras, 3 de ellas fueron limpias, entregó 2 boletos y recetó 2 chocolates.

La serie se definirá hoy, con juego a partir de las 17:00 horas, los lanzadores anunciados son el derecho Patrick Johnson (3 - 1; 5.90 ERA) por los Diablos y el zurdo Édgar Osuna (1 - 4; 7.26 ERA) por el Unión Laguna.