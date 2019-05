Enfrentamiento en Múzquiz deja seis muertos

Un enfrentamiento armado ayer en el municipio de Múzquiz, Coahuila dejó un saldo de seis personas sin vida, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un comunicado.

Según la misiva, la noche del domingo en una acción de seguridad, elementos de Fuerza Coahuila enfrentaron a un grupo de civiles armados en una brecha cercana a la comunidad de Mineral La Florida del citado municipio, que hasta el momento arroja un saldo de seis probables delincuentes abatidos.

Al registrarse la balacera se sumaron un helicóptero y elementos de la Policía Federal, así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo a la Policía Estatal.

Luego del enfrentamiento, elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para el levantamiento de evidencias y pruebas de lo ocurrido, así como de los cuerpos.

En el lugar de los hechos no hay iluminación, y por lo difícil del terreno y falta de luz, no concluyeron los peritos con las labores, por lo que autoridades al cierre de la edición no podían determinar el saldo final.

Los cuerpos policiacos implementaron un operativo de búsqueda de más civiles armados, que lograron huir por brechas cercanas al sitio.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que un elemento de la Policía del Estado resultó herido y ya recibe atención médica.

El parte informático concluye diciendo que "En cuanto las condiciones lo permitan, se concluirá con los trabajos de levantamiento de evidencias y se dará a conocer a la opinión pública la información correspondiente".