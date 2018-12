Auditoría no cumple con lo mínimo, dicen

SALTILLO

El regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Rodolfo Garza Gutiérrez, indicó que pese a que en agosto se solicitó realizar una auditoría a Aguas de Saltillo (Agsal), hasta hace poco fue autorizada, no obstante, resaltó que ésta no cuenta con lo mínimo para figurar como tal y tendrá un costo al Municipio de 750 mil pesos.

Expuso que fue en octubre que se le informó sobre la autorización y para lo cual se escogió un despacho de abogados.

Indicó que se solicitó una auditoria técnica y administrativa, sin embargo, las que se realizarán no contemplan temas como los cobros indebidos que se hacen a los usuarios para la instalación de medidores cuando se requieren.

"Todos damos un cinco por ciento para pagar nuestro medidor cuando se nos rompa, sin embargo, resulta que cuando se rompen se tienen que pagar", dijo.

Señaló que en Saltillo hay 400 mil usuarios y se desconoce dónde ha quedado esa aportación.

En el caso de la auditoria técnica, señaló que ésta sólo consiste en un cuestionario de preguntas técnicas que fue enviado a Agsal para contestarlas.

"Eso no es una auditoría y Manolo así lo acepta, no me digan que no está coludido. Todo apunta que el acalde tiene intereses a que no se toque aguas de Saltillo", dijo.

Expuso que este trabajo costará al Municipio 750 mil pesos y no cuenta con lo mínimo para dar a conocer las violaciones en las que la paramunicipal ha incurrido.

Entre las fallas de Agsal, está que el 40 % del agua se fuga de las tuberías y esto no ha sido atendido, además hay alrededor de 60 mil usuarios, quienes se encuentran sin agua, debido a que no han podido pagar altos costos de la tarifa, los cuales alcanzan adeudos de hasta 8 mil pesos por cada uno.

Entre otras violaciones se encuentra que Agsal lleva cobrando tarifas comerciales a tiendas de autoempleo por 17 años, lo cual también fue propuesto ajustar.

Explicó que esto último no ha sido tomado en cuenta por Municipio, así como tampoco los cortes de agua que se han hecho de forma inconstitucional.





