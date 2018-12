Incrementó a más de dos mil, número de quejas contra Fuerza Coahuila

Tras concluir el primer año de labores de la Secretaría de Seguridad Pública, el número de quejas contra la agrupación Fuerza Coahuila incrementó a más de dos mil casos, esto luego de que en este año se sumaran al menos doscientas 46 más por violaciones a los Derechos Humanos.

El día de ayer el secretario de seguridad, José Luis Pliego Corona, acudió a presentar su comparecencia con motivo del primer año de labores de la dependencia en esta administración estatal.

Durante su presentación destacó acciones en materia operativa y de vigilancia al señalar que durante su labor fueron detenidas 715 personas, las cuales se vieron involucradas en diferentes hechos.

El secretario no especificó regiones o los delitos por los que se les aseguró.

No obstante, pese a que la reestructuración de Fuerza Coahuila fue un tema, en el cual trabajó la dependencia en este período, éste no figuró dentro del informe.

En el mes de marzo de este año que Pliego Corona ocupó el cargo e informó que en los últimos seis años fueron recibidas mil 800 quejas contra Fuerza Coahuila, las cuales serían desahogadas en su período, además que se trabajaría en su disminución.

En ese tiempo informó que la agrupación se encontraba en un trabajo de "reingeniería", por lo que se incrementarían sus elementos.

Aunque en esa ocasión no especificó cuántos elementos podrían ser dados de baja, aseguró que los resultados se darían a conocer tanto en el Consejo Nacional de Seguridad, así como en el informe, no obstante, al cierre del primer año, el tema no fue considerado.

Ante esto se desconoce cuántos elementos fueron integrados o dados de baja, tras las denuncias o en su caso sancionados.

Hasta hace unos días la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) informó que del mes de enero a noviembre fueron registradas al menos 246 quejas más contra FC, esto sin contar las quejas que no fueron presentadas.

Fue a finales del 2015 que fue presentada la agrupación Fuerza Coahuila, la cual inició operaciones el 10 de marzo del 2016, no obstante, las quejas se registraron desde tiempo atrás.

En promedio se presentaron 300 quejas por año, por lo que la cifra se mantiene año con año, al registrar al mes de octubre 246.

Pliego Corona dijo desconocer el número exacto de quejas presentadas en este año, al señalar que éste dato correspondía a la CDHEC, no obstante, tras ser cuestionado al respecto, evitó dar declaraciones para después retirarse.





