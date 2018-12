Sin fecha, Informe de Gobierno de Sonia Villarreal Pérez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

En víspera de concluir la presente administración municipal de Piedras Negras, que encabezó por primera vez en la historia una mujer, hasta el momento no se tiene una fecha precisa para que Sonia Villarreal Pérez, presidenta municipal de esta ciudad fronteriza, presente su Informe de Gobierno 2018. Aunque ya adelantó algunos resultados.

“El informe, aún no tenemos la fecha. Yo siempre he mencionado que es entre el 18 y 22 de diciembre, aproximadamente, en eso estamos, poniéndole fecha. Ya me urge”, precisó Villareal Pérez, al cuestionarle sobre la fecha y lugar donde realizará la presentación de los resultados de su gestión.

