Otro sismo en Saltillo en menos de 1 semana

De nueva cuenta fue registrado un sismo en Saltillo, el cual fue percibido a 12 kilómetros del noroeste del municipio, mismo que por fortuna no provocó daños mayores.

Fue alrededor de las doce del día que el sismo se registró con una magnitud de 4.0 grados y tuvo una profundidad dos kilómetros.

De acuerdo al subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, ésta vez el sismo se registró al lado contrario del que se percibió el pasado domingo en Saltillo. No obstante, indicó que no hubo reportes al sistema de llamadas de emergencia, por lo que no se reportaron daños importantes.

Explicó que debido a la ubicación registrada, serán las unidades de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes se darán a la tarea de realizar valoraciones de la afectación.

Con este hasta la fecha suman nueve sismos registrados en todo el estado.

El pasado domingo que se registró el primer sismo del año en la región sureste de Coahuila, en específico en Saltillo, el cual tampoco dejó daños materiales. Este sismo fue de 4.1 grados Richter al suroeste de la capital de Coahuila; es decir a 19 kilómetros de ejido San José de la Joya.

Fue en mayo de 2015 que un sismo ocurrió en Saltillo con una magnitud de 4.1 y una profundidad de 20 kilómetros, no obstante, éste fue uno de los más perceptibles para los ciudadanos, al originarse en la ciudad.

Desde el 2014 a la fecha lo sismos se han registrado en municipios como Sabinas y San Juan de Sabinas con 4, entre ambos; Arteaga dos; Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, Matamoros, San Pedro, entre otros municipios.





