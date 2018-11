Hasta el jueves se reanudaría sesión suspendida en Congreso

SALTILLO

Aun cuando el presidente de la Junta de Gobierno Jaime Bueno Zertuche aseguró que ya se han entablado pláticas para reanudar la sesión suspendida la semana pasada en el Congreso del Estado, el diputado local panista, Marcelo Torres Cofiño, aseguró que no se han tenido acuerdos para que ésta pueda ser retomada.

De acuerdo a Jaime Bueno el día miércoles convocarán a Junta de Gobierno para sesionar el día jueves.

"El día miércoles estaremos convocando a Junta de Gobierno para sesionar el jueves y estar en extraordinaria para el informe del señor gobernador", dijo. No obstante, Marcelo Torres Cofiño aseguró que no se tienen avances al respecto.

"No hay ningún avance y hasta el momento se puede decir que no hay las condiciones para que el gobernador se presente, sin embargo, siempre habrá disposición por parte de los grupos parlamentarios a dialogar y concretar los acuerdos, pero hasta el momento no hay acuerdos", dijo.

Destacó que el PRI debe entender que la historia cambió para ellos, tras la última elección realizada el año pasado.

"El PRI debe de entender que debe de pedir y no arrebatar, no hay ningún acuerdo por el momento, yo siempre apelo al diálogo y no a la confrontación, pero estaremos dispuestos a escuchar a que se honren los acuerdos y que se cumpla la ley", dijo.

Fue la semana pasada cuando la sesión del Congreso local fue suspendida de forma sorpresiva por el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio García Villa, esto al indicar que no se aprobó la orden del día conforme a lo citado en la Ley orgánica del Poder Legislativo.

El diputado local del Partido Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, manifestó que transcurrido el primer año de gobierno de Miguel Ángel Riquelme, quedaron pendientes muchos temas de atender, entre los que destacó aún el incorrecto manejo de recursos financieros y la Deuda Pública en Coahuila.







