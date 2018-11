Caen integrantes de dos bandas de secuestradores

La Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió a dos exagentes de grupos de élite de la Policía Estatal que en menos de una semana secuestraron a un empresario y trataron de plagiar al hijo de otro, en hechos independientes en Nadadores y San Buenaventura, que al parecer no se vinculan entre si.

Ambos hechos ocurrieron el mismo día: el primero por la mañana y el segundo al anochecer, informó la dependencia.

Con estas detenciones la FGE aparentemente desmanteló dos grupos de plagiarios que operaban en la región centro de la entidad.

El pasado jueves 22 por la mañana, un industrial harinero fue secuestrado al salir del rancho La Reyna, en Nadadores, y fue liberado el viernes por la noche, después que la familia pagó el rescate que pidieron.

En San Buenaventura el mismo jueves se registró el intento de plagio del hijo de un empresario artístico y locutor de radio: Un grupo de hombres armados pretendieron llevarse al joven de su casa, pero éste se defendió con un bate. Le dispararon y huyeron.

La víctima no fue alcanzada por el proyectil pues alcanzó a protegerse tirándose al piso, mientras los criminales tomaron su automóvil y huyeron.

Ambos hechos delictivos son independientes y no tienen aparentemente vínculo alguno entre sí, excepto que en ambos casos fueron ex elementos de seguridad entrenados quienes protagonizaron los hechos, informó el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Guevara, quien dio a conocer que se logró la identificación de algunos criminales de los dos hechos, y se logró la captura de los dos ex agentes.

Moisés (N) fue aprehendido por el plagio del empresario harinero, y Édgar Alan (N) por tentativa de secuestro del hijo del empresario artístico.

Informó que la Fiscalía logró recabar elementos suficientes para solicitar al Juez las órdenes de aprehensión que se ejecutaron para detener a ambos imputados. Agregó que faltan por capturar a otros cuatro o cinco cómplices de lo que parecen ser dos grupos de plagiarios.





