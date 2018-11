Riquelme pide que Ejército se quede

Ejército debe estar en las calles, en los operativos con nosotros, con la ciudadanía: MARS

"No me interesa como se llame el Ejército, mientras no lo saquen de Coahuila, mientras esté con nosotros y siga operando con el Gobierno del Estado", es lo que manifestó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila, con relación a la recién aprobada creación de la Guardia Nacional y que ha sido propuesta por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

Contrario a lo que ha ocurrido en otras entidades del país, donde se han manifestado en contra de la creación de dicha Guardia Nacional, Riquelme Solís reiteró que Coahuila ha sido de los primeros en manifestarse que el Ejército debe estar en las calles, en los operativos con nosotros, con la ciudadanía.

"El Estado que dice, que el Ejército regrese a los cuarteles está equivocado y sobre todo con los niveles de inseguridad que tienen. Hoy Coahuila da muestras de una disminución importante en la incidencia delictiva", precisó el gobernador del Estado.

Riquelme Solís señaló que ha solicitado al nuevo Gobierno federal, que iniciará su administración el próximo 1 de diciembre, que primero revisen la estrategia de seguridad que se ha implementado en Coahuila y que se sumen a ella.

Aseguró que están dispuestos a trabajar con el Gobierno federal y precisó que nadie puede trabajar en un solo ámbito de Gobierno, pues se requiere el trabajo de los tres niveles de gobierno para poderles dar seguridad a la ciudadanía.

Por otro lado, en una acción encabezada por el gobernador Miguel Riquelme Solís, enervantes y objetos del delito decomisados en operativos de los tres órdenes de Gobierno fueron incinerados en el Club de Caza, Tiro y Pesca. El mandatario estuvo acompañado por el general Gumaro Cabrera Osornio, comandante de la Guarnición Militar de la Plaza de Piedras Negras, y el delegado de la Procuraduría General de la República en Coahuila, Adrián Olivas Jurado.

La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y los 38 municipios de Coahuila ha permitido que a la fecha se hayan destruido 40 toneladas de marihuana, 119 kilos de metanfetaminas, 34 kilos de cocaína, 17 kilos de heroína y más de 13 mil 158 litros de alcohol, que en total representan más de mil 643 millones de pesos que no llegaron a las calles a perjudicar a las niñas y niños coahuilenses, expresó Miguel Ángel Riquelme Solís.

Riquelme Solís destacó que estas acciones de combate a la delincuencia permiten que durante el año la entidad haya generado 48 mil nuevos empleos, resultado de la confianza de los inversionistas en seguridad que prevalece en Coahuila.

Por su parte, el delegado de la PGR, Olivas Jurado, expresó que Coahuila es el Estado más seguro de México, y muestra de ello es el incremento en el decomiso de narcóticos en un 29 por ciento, en comparación con 2017. En este año se incineró 15.5 por ciento más drogas que el año pasado.

Ayer, se destruyeron 3 mil 902.98 kilos de marihuana, 6 kilos de cocaína; 46.19 kilos de metanfetaminas; mil 103 litros de alcohol y 33 maquinitas, que representan el esfuerzo coordinado para abatir el tráfico y distribución de drogas, con el único objetivo de disminuir este gran flagelo que aqueja a la sociedad mexicana, señaló Olivas Jurado.

En la ceremonia estuvo presente la alcaldesa de Guerrero, Matilde Estrada Torres; el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, José Luis Pliego Corona, y alumnos del CECYTEC militarizado y representantes de diversos sectores de la sociedad.





Acciones. Evento encabezado por el gobernador Miguel Riquelme Solís.

