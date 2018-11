'No me interesa cómo se llame el Ejército, mientras no lo saquen de Coahuila'

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

"No me interesa como se llame el Ejército, mientras no lo saquen de Coahuila, mientras esté con nosotros y siga operando con el Gobierno del Estado", es lo que manifestó Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila con relación a la recién aprobada creación de la Guardia Nacional y que ha sido propuesta por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.

Contrario a lo que ha ocurrido en otras entidades del país, donde se han manifestado en contra de la creación de dicha Guardia Nacional, Riquelme Solís reiteró que Coahuila ha sido de los primeros en manifestarse que el Ejército debe estar en las calles, "en los operativos con nosotros, con la ciudadanía".

Riquelme Solís señaló que ha solicitado al nuevo Gobierno federal, que iniciará su administración el próximo 01 de diciembre, que primero revisen la estrategia de seguridad que se ha implementado en Coahuila y que se sumen a ella. (EL SIGLO COAHUILA)

