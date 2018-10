No consentidos, la mayoría de indagaciones de abortos en Coahuila

SALTILLO, COAH.-

Luego de que se diera a conocer un total de 8 carpetas de indagación fueron abiertas por el delito de aborto en el año, la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que de éstos, cinco fueron no consentidos, no obstante, hasta el momento no se han determinado responsabilidades.

Hay ocho carpetas de indagación abiertas por aborto en Coahuila. (ARCHIVO)

