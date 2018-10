No sorprende sentencia a padre 'Meño': Obispo de Saltillo

SALTILLO, COAH.-

SALTILLO, COAH







COMENTAR

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, dijo no mostrarse sorprendido tras la sentencia condenatoria dictada en días pasados contra Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como el padre "Meño", al mismo tiempo que dijo lamentar esta situación.

"Viendo la historia que viene, no sorprende. Hemos conocido la historia desde hace muchos meses. Falta el dictado de la sentencia. No es una novedad, no es una sorpresa. Esto es algo que se ha venido configurando desde que se inició, yo lo lamento mucho esto que nos pasa", dijo.

Señaló que cuando tuvo la oportunidad de estar a cargo de la diócesis de Piedras Negras por tres años, no supo de los casos.

Encubrimiento. El obispo Raúl Vera señaló que nunca supo de los casos y evitó opinar si existió encubrimiento.

Etiquetas: Obispo Raúl Verapadre meño

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP