Manifestación no fue pacífica: MARS

Maestros que declararon, dicen que los acusan de motín

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que la manifestación de los maestros en Palacio Legislativo no fue pacífica y argumentó que gritaron a diputados y fueron groseros.

"Siempre hubo disposición de diálogo y la irrupción al recinto yo creo que eso es algo que falta al respeto a las instituciones. Es mentira que lo hicieron de manera pacífica, incluso hubo gritos contra las diputadas y diputados", declaró Riquelme.

El gobernador indicó que está abierto al diálogo, y aclaró que no será cuando los maestros digan, pero sí está en la disposición de escuchar a los docentes.

Tras la controversia desatada por el desalojo realizado la madrugada del miércoles por elementos de seguridad hacia un grupo de maestros jubilados, Riquelme indicó que se hizo para salvaguardar este poder legislativo.

"La realidad es que el Congreso solicitó la salvaguarda del Palacio, sus bienes y sus diputados. Hay videos que no han salido porque no hay la más mínima intención de politizar el tema, pero ustedes los pueden ver, se los voy a prestar, al cabo no creo que lo saquen públicamente", dijo de forma sarcástica.

Continuó: "la realidad es que le gritaron a los diputados, fueron groseros y tomaron la tribuna como en tiempos pasados. Yo creo que es lo que mancha a las instituciones y luego no dejan a los diputados hacer su trabajo".

Riquelme Solís dijo que analiza una solución integral y aseguró que su objetivo es mejorar el servicio médico, al mismo tiempo en que dijo el pago que se les pide es legal.

"La ley permite cobrar para sacar adelante el servicio médico. Si nosotros como Estado batallamos con el servicio de Salud, pues los servicios del Magisterio se han visto afectados por muchos años, y hoy queremos poner orden", dijo.

Por otro lado, cuatro maestros acudieron al Ministerio Público a declarar, tras el desalojo ocurrido la madrugada del viernes.

El maestro Gustavo Lara, indicó que se les acusa de motín, delito que se castiga con un mínimo de 7 meses y un máximo de siete años en prisión.

"Nos quieren criminalizar, aunque la Constitución nos da derecho a manifestarnos para exigir nuestros derechos, por eso nos están acusando de motín, la denuncia la presentó un agente del Ministerio Público", dijo Lara al salir del Ministerio Publico.

Cuatro maestros que participaron en la manifestación del Palacio Legislativo, el pasado martes, acudieron a su cita para declarar ante la Fiscalía General de Coahuila.

Los cuatro maestros llegaron a las 11 horas. En el lugar se encontraban alrededor de 80 docentes que acudieron en apoyo.

Una vez que llegaron los maestros citados los demás mostraron su solidaridad y entraron a las instalaciones en grupo y al grito "No están solos" y "Todos somos magisterio".

En el lugar fueron recibidos y entraron a declarar. La Fiscalía General del Estado no ha confirmado la causa del citatorio.

Los maestros citados a declarar son: Roxana Cuevas, Gustavo Lara y Vicente Martínez Oranday. Todos son maestros jubilados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Este delito se encuentra tipificado en el artículo 475 del código Penal del Estado. Se plantean castigos de seis meses a siete años de prisión.

El artículo indica que el castigo se impondrá a quienes para conseguir que se les reconozca o conceda algún derecho, en forma tumultuaria intimiden a la autoridad mediante actos violentos contra ella u otras personas, para obligarla a tomar alguna determinación o por medio de violencia física perturban el orden público.

Cabe mencionar que hasta el momento no se ha emitido públicamente evidencia donde se muestren actos de violencia por parte de los maestros jubilados que se manifestaron en el Palacio Legislativo.

Previo a ingresar al Ministerio Público, la maestra jubilada de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Roxana Cuevas, declaró que su lucha es pacífica y justa.

"No tomamos el Congreso Local (el pasado martes y miércoles) por eso dejamos las puertas abiertas. Y en todo momento actuamos de forma pacífica. No robamos nada", dijo en entrevista.

Asimismo, aclaró que no serán intimidados y no pararán su lucha social hasta que se resuelvan sus demandas. Buscan un sistema de salud sin déficit de personal y abastecimiento de medicamentos.

Fue el martes que un grupo de 200 maestros acudieron al Palacio Legislativo a manifestarse.

Al no emitirse el dictamen para reformar la Legislación en materia de Salud se plantaron en las instalaciones y organizaron guardias para permanecer en el lugar de forma indefinida.

Las guardias de maestros estaban integradas por cuatro personas.

Tras la medianoche del miércoles un grupo de la Secretaría de Seguridad entró y desalojó el lugar. Desde ese momento el Palacio Legislativo se encuentra "blindado".

¿Qué piden los maestros?

=> Suspensión de la cuota o contribución del 3 % aplicada a pensionados y jubilados de la Sección 38, la UAAAN y la UAdeC.

=> Continuar con la prestación de servicios médicos de manera integral hasta en tanto se establezca una situación jurídica al respecto.

Manifestación. Maestros protestaron en el Congreso local.

