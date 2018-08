Ven 'trabas' para auditar a AGSAL

SALTILLO

El regidor del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Rodolfo Garza,indicó que en el Cabildo de Saltillo se ha retrasado por más de cuatro meses la aprobación de una auditoría a la empresa Aguas de Saltillo.

De la Garza abril, quien también es integrante de la Asociación de usuarios de Agua de Saltillo, indicó que la propuesta para realizar una auditoría técnica y administrativa fue hecha en el mes de abril y a la fecha se ha postergado su aprobación. La próxima reunión para tratar el tema será en el mes de septiembre.

Originalmente la petición se envió a la Comisión de Aguas, pero los regidores acordaran pasarla a la Comisión Transparencia. En la reunión del pasado fi n de semana, se le pidió argumentar y desglosar la forma a en que debe de realizarse la auditoría. Una vez que lo realice tendrá que ser dictaminada y votada.

Rodolfo de la Garza ha indicado que AGSAL tiene problemas en su operación, compras irregulares y conflicto de intereses.

En varías ocasiones he mencionado violaciones cometidas por la empresa. Hemos venido registrando y reportando una serie de daños y violaciones a las normativas por parte de Aguas de Saltillo, dijo.

Desde que inició la administración hice llamados a la sociedad para dar a conocer los violaciones. Entre ellas cortes de agua. Se ha violado el derecho al agua, es una violación a los tratados y leyes. En el mes de abril envié un oficio a la contralora del municipio, sin embargo, cinco meses después no he recibido respuesta por parte de la auditoría. No tuvieron la delicadeza ni de confirmarme que recibió el oficio.

De acuerdo al regidor, la última auditoría realizada a AGSAL fue en 2003.





