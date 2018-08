'Estado paga participaciones con convenio de obra'

SALTILLO

El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, manifestó que tras el adeudo de participaciones por parte del Gobierno del Estado, se hizo un convenio de obra para que éstas fueran pagadas a través de inversiones en infraestructura al Municipio.

Hace unos días se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que el Gobierno de Coahuila retrasó el pago de los ajustes de participaciones a municipios en los dos últimos años del sexenio de Rubén Moreira.

Ante esto se informó que el gobierno actual deberá pagar intereses.

El día de ayer el alcalde de Saltillo indicó que existe un convenio con el Gobierno del Estado con el que se han trabajado obras en conjunto.

"Ahí se han ido complementando esas participaciones y hemos trabajado bien en ese sentido no hay queja alguna", dijo.

Aunque manifestó que con estas obras se atiende el adeudo, no especificó cuántas serán o lo que se ha liquidado con éstas

Además el alcalde de Saltillo dijo no recordar de cuánto era el adeudo.

"Viene el arranque de tres bulevares de Saltillo, del programa Bello Saltillo y el gobierno del estado estará licitando el Deportivo El Sarape. Hicimos un combinación muy positiva para el Municipio y el Estado que engloba las obras, los adeudos y estrategias de seguridad, entonces exactamente no tengo el dato", dijo.

Fue a finales del año pasado que el ex alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, denunció un desvío de recursos federales por parte del Gobierno del Estado por 136 millones de pesos. No obstante, tras una nueva revisión éste quedó en 103 millones de pesos.

Antes de concluir la pasada administración, el Gobierno del Estado liquidó 10 millones de pesos, no obstante, hasta esa fecha se desconocía en que serían aplicados, así cómo y cuándo sería reintegrado el resto. No obstante, fue en el mes de enero de este año que el alcalde, Manolo Jiménez, dijo desconocer cómo se encontraba el adeudo de recurso, al justificar que la pasada administración no había hecho la entrega-recepción a tiempo y se encontraban en el análisis de las finanzas.





