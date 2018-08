Con brazalete, 6 exfuncionarios de Coahuila

SALTILLO, COAH.-

El titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Hechos de Corrupción, Jesús Flores Mier, indicó que seis exfuncionarios municipales que son investigados usan brazalete electrónico, para garantizar que no huyan.

"Son funcionarios municipales, seis de Sabinas. Es una medida preventiva que emite el juez, porque al no considerarse como delito grave, el tema de actos de corrupción, no se puede dictar prisión directa, entonces esta forma es la forma de que no se nos vayan a ir o escapar de la justicia", declaró en entrevista Jesús Flores.

El fiscal explicó que esta medida es preventiva, en lo que se define sin cometieron delitos.

Proceso. En estos casos la cárcel no puede entrar como una medida cautelar.

