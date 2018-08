LUCÍA PÉREZ PAZ

EL SIGLO DE TORREÓN

"Rubén Moreira no tiene vergüenza, debería predicar con el ejemplo y pedir que se auditen los recursos utilizados en su sexenio", fue lo que respondió el próximo coordinador general en Coahuila, Reyes Flores Hurtado ante las declaraciones vertidas por el ahora secretario general del PRI, quien indicó que vigilarán a Morena para que cumplan sus promesas.

Moreira considera que algunas promesas plantean un "México ideal o fantástico".

El también exgobernador de Coahuila, indicó en entrevista que vigilará que las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean viables económicamente.

Tras ello, Reyes Flores Hurtado, en entrevista con El Siglo de Torreón, dijo que la posición de los legisladores de observar el gobierno entrante es bienvenida.

"No venimos a hacer cochinadas, venimos a trabajar con honestidad y transparencia", dijo Flores.

"Yo lo que le diría a Rubén Moreira es que no tiene vergüenza. Que haga su chamba y que esté cerca del gobierno, yo creo que eso es parte de la responsabilidad que tiene como legislador, pero yo le diría que por qué no plantea a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría en su sexenio en Coahuila para que demuestre que él no cayó en actos de corrupción y predique con el ejemplo", agregó.

Moreira será diputado plurinominal federal y Reyes Flores le planteó que realice una auditoría a los recursos que utilizó en su sexenio como gobernador, a fin de se aclare en qué se usaron, pues sobre él recaen señalamientos como el pago de más de 400 millones de pesos a empresas ligadas a funcionarios o no existentes.

"No estaría mal que plantee una revisión a su sexenio, porque tenemos mayoría en el Congreso y yo creo qe por ahí puede venir una recomendación o una resolución en la que se auditen cuentas públicas todavía pendientes", dijo.

Flores indicó que en la agenda legislativa de Morena está aclarar cualquier caso de corrupción.

"Si queremos combatir la corrupción tenemos que empezar dando ejemplo de que la impunidad se acabó y no se pueden tolerar actos de corrupción añejos. Yo creo que Rubén Moreira tiene una grande deuda pendiente con los coahuilenses. Que se lave las manos y que demuestre que los recursos durante su sexenio se utilizaron realmente para el destino que debió darse. Y eso le quitaría una gran mancha y le daría autoridad moral. Entonces que empiece por eso", concluyó.

