La guardia no se puede bajar: Sonia Villarreal

Tras darse a conocer el hallazgo de nuevas pintas con amenazas hacia la presidenta municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, manifestó que serán las autoridades correspondientes las que deberán investigar dichas amenazas y señaló que no se debe bajar la guardia en el tema de seguridad; particularmente la de la ciudadanía nigropetense.

También manifestó que se consideran implementar algunas medidas de seguridad para el acceso al edificio de la presidencia municipal de Piedras Negras, considerando que fue en los sanitarios para caballeros de la planta baja donde fue localizado el mensaje amenazante en su contra. Cabe recordar que la administración municipal presentó la denuncia correspondiente.

"Las autoridades encargadas investiguen que fue lo que pasó. Nosotros, yo creo que aquí en la presidencia se tendrán que tomar medidas como bitácoras, a las horas que no son de oficina solamente, pero es un edificio público, que bueno, dejaron un mensaje, pero nada más hasta allí. La guardia no se puede bajar, obviamente. Yo traigo mi seguridad, pero lo más importante es la seguridad de todas y todos los ciudadanos que esa es en la que me toca trabajar", dijo Sonia Villarreal.

Consideró que lo más importante es no tener miedo a ningún tipo de mensaje, sino el continuar con la seguridad en Piedras Negras y puntualizó, que eso es lo que más debe preocupar a todos. Particularmente, refirió, que dichas amenazas no deben afectar a quien dirige la ciudad.

"Que no entre otra vez aquella inseguridad con la que vivimos hace años, yo creo que eso es lo principal: que ese tipo de mensajes, pues no afecten a la persona que está dirigiendo los mandos de esta ciudad...".

