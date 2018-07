Pretenden romper los compadrazgos

FUTURO COORDINADOR FEDERAL ASEGURA QUE NO HABRÁ 'AMIGUISMO'

Al iniciar la nueva administración federal, se contempla que desaparezca la figura de delegados federales en las entidades federativas, pero continuará la representación de las dependencias del Gobierno federal y la designación de quienes estarán al frente de las mismas se realizará sin compadrazgo, ni por compromiso político, aseguró Reyes Flores.

Quien asumirá el cargo de coordinador general del Gobierno federal en Coahuila una vez que inicie la próxima administración federal, también refirió que para combatir la corrupción ya se han planteado diversas acciones como el uso de la tecnología para evitar a los "aviadores" y corroborar que los funcionarios federales en verdad están trabajando.

"Nadie va a entrar, por lo menos en Coahuila, nadie va a entrar por ser cuate de alguien. Va a entrar porque es competente y si en esa dinámica de competencia, pues se da algún tema de amistad, bueno, eso es secundario. Nadie va a entrar porque es cuate de alguien, porque tenemos que armar un equipo muy cerrado, pero muy eficiente", manifestó.

Lo anterior, tras cuestionarle el mecanismo que contemplan aplicar para evitar el amiguismo, el compadrazgo y los compromisos políticos, en la designación de quienes representarán al Gobierno federal en Coahuila.

Refirió que no se van a contratar a familiares y que el control de los perfiles de los funcionarios federales tendrá que ver con un tema de resultados. Indicó que formarán un equipo responsable, profesional que saque adelante el proyecto del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y sus promesas de campaña.

"Vamos a tener menos recursos y tenemos que ser más eficientes y no nos podemos dar el lujo de contratar gente que no cumpla con su chamba y su perfil no sea adecuado para las áreas específicas. Vamos a meter gente que en términos profesionales den resultados, si no, no va a resultar", precisó Reyes Flores.

Sobre el tema del amiguismo, es decir, la inclusión de amigos para colaborar en la función pública, el próximo coordinador general del Gobierno federal en Coahuila lo consideró un tema sui generis.

"Yo puedo tener un amigo muy competente, que a mí me interesa que forme parte de mi equipo de trabajo; no porque sea mi amigo, sino porque es competente y puede sacarme adelante y cubrirme la espalda en una encomienda importante", puntualizó.

Sobre la corrupción, tema sensible actualmente, Reyes Flores dijo: "¿Cómo observamos a los funcionarios públicos federales, para que no les gane la tentación de incurrir en actos de corrupción?"

Y refirió que, a través de la Coordinación General del Gobierno federal en Coahuila les ayudará a combatir de manera frontal y directa la corrupción, "a estarle viendo la manos a los funcionarios públicos, para que no incurran en actos de corrupción; que es uno de los principales objetivos que nos ha dado el presidente".

Puntualizó que en Coahuila se dará un nuevo rostro al gobierno y se combatirá la corrupción de manera frontal, y advirtió que serán implacables.

Destacó que los ingresos de los funcionarios federales son altos, no son bajos, aunque han estado detectando simulaciones en la nómina donde ponen un tabulador; sin embargo, otorgan una serie de bonos y privilegios que terminan engrosando la nómina de manera significativa.

"Va a ver un tabulador con salarios congruentes a la función que se ejerce, quien asuma la responsabilidad de ejercer una función en el Gobierno federal por un tabulador específico de 30, 40, 50, 60, 80 mil pesos; tendrá que asumir la responsabilidad de cumplir con su función por ese tabulador y cumplirla de manera honesta y el que no quiera, que no le entre", dijo Flores.

Y también refirió el uso de la tecnología para observar y dar seguimiento a la función que realice cada servidor público, estableciendo que generarán mecanismo de revisión que les permita conocer su desempeño en tiempo real.

"Nosotros los vamos a tener monitoreados por GPS, en tiempo real. ¿Para qué? Para darnos cuenta que realmente el informe que rindieron de que anduvieron en Sierra Mojada se refleja en un sistema que sí hicieron el trabajo de campo. El levantamiento de encuestas las vamos a tener computarizadas y en tiempo real en GPS", aseguró.

Y advirtió que van a implementar mecanismos de supervisión similares, que les permitan realmente detectar si existe un acto de corrupción de manera inmediata.

