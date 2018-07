Carece Coahuila de lugar para preservar restos

RENÉ ARELLANO

Pese a que Coahuila cuenta con una Fiscalía de Personas Desaparecidas y una legislación en la materia, actualmente carece de un lugar que reúna las condiciones necesarias para preservar los restos biológicos que se han localizado en diversos puntos de la entidad o los restos que han exhumado y ello pone en riesgo el objetivo principal que es la identificación de a quiénes pertenecen.

Ariana Denise García Bosque, representante legal de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dio a conocer que la problemática que mayormente se presenta en Coahuila es que no hay un lugar para el debido aseguramiento.

"Se está recolectando evidencia biológica que se está perdiendo. Mientras no tengamos las condiciones para el debido resguardo de estos fragmentos que están siendo recolectados, corremos el riesgo, no sólo las asociaciones, sino todas las familias que están en estas búsquedas; que pierdan la posibilidad de una identificación puntual de su ser querido", refirió García Bosque.

La abogada reconoció el apoyo de Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila, para la participación de las familias de personas desaparecidas en la planeación de un denominado Instituto de Identificación, no sólo que se ciña al área biológica, sino al área de identificación plena de los restos humanos localizados.

Sin embargo, todo lo anterior son sólo planes, pues, aunque se ha identificado un terreno, no se ha construido un Servicio Médico Forense que cuente con una osteoteca, así como la posibilidad de nichos para la preservación de los restos que se están exhumando en la entidad.

En materia de infraestructura necesaria para trabajar en la identificación de restos biológicos localizados en diversas regiones de la entidad, así como de los restos obtenidos de las exhumaciones; actualmente sólo se cuenta con el Laboratorio Genético.

"La problemática es que el tiempo no nos da la posibilidad, es decir, no existen físicamente estas bodegas de evidencias para la preservación de estos restos; los restos están en lugares no adecuados, hay un problema de contaminación de custodia. Todo estos problemas traen como consecuencia que las familias no puedan llegar al objetivo último que es la identificación de su ser querido", explicó Ariana García.

