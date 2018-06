La Comisión de Blindaje electoral recibe 5 quejas

Durante la gira por municipios, la Comisión de Blindaje Electoral recibió cinco quejas, mismas que fueron remitidas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

La Comisión Electoral integrada por siete diputados locales realizaron una gira por el Estado, y fue en esta que recibieron quejas electorales. No se indicó la causa de las quejas ya que se informará en el reporte de la gira.

La gira por las cinco regiones del estado termino este fin de semana y será durante la sesión de este martes que presentarán un informe sobre los trabajos de la misma. Este informe también será enviado al Poder Ejecutivo.

La Comisión de Blindaje Electoral continúa vigente hasta el día de las elecciones, el próximo domingo.

La Diputada del Partido Acción Nacional, Gabriela Zapopan Garza Galván, explicó que siguen vigentes los mecanismos para que la ciudadanía pueda presentar de manera sus quejas y denuncias en materia electoral. El número de contacto directo con la Fepade es el (844) 4-34-91-49 y los buzones disponibles en las páginas electrónicas http://www.congresocoahuila.gob.mx yhttp://www.sefircoahuila.gob.mx. Asimismo la línea 911 también esta a disposición para atender emergencias que se de el día de la jornada electoral.

Tras dos semanas de ausencia, el candidato de Morena a la alcaldía de Nadadores, Ismael Aguirre, no ha informado al Instituto Electoral de Coahuila (INE) si continuará con la campaña.

Ismael Aguirre desapareció el pasado 12 de junio por presuntas amenazas. El día 15 de ese mimo mes la Fiscalía General del Estado lo localizó en Tijuana.

Días después emitió un vídeo en donde aseguraba que huyó por amenazas, y te ni miedo de regresar, no obstante el pasado fin de semana medios locales reportaron que acudió al cierre de campaña en el municipio de Nadadores donde indicó que ya contaba con seguridad por parte del Estado y confiaba en que las amenas no se concretaron.

Sin embargo, el IEC no ha registrado suspensión de actividades o candidatura pese a que no estaba en el Estado. Y de Morena no han emitido información oficial en relación a la situación actual del candidato y el status de su campaña.

¿Quiénes están? ⇒ Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo. ⇒ Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo. ⇒ Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Inocencio Aguirre. ⇒ Subsecretario de Seguridad Pública, Juan Carlos López. ⇒ Secretario de Finanzas, Blas Flores. ⇒ Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores. ⇒ Elisa Catalina Villalobos. ⇒ Claudia Ramírez. ⇒ Jaime Bueno. ⇒ Zulmma Guerrero. ⇒ Gabriela Garza.

Labor. En estado se desplegarán puntos de atención ciudadana.

