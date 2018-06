Disminuyen denuncias delictivas en proceso electoral

SALTILLO, COAH.-

Alejandra Wade, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC) manifestó que durante los procesos electorales, es muy común que las denuncias por incidencia delictiva bajen, sin embargo se desconocen si se debe a que las personas denuncien menos o que los Ministerios Públicos se nieguen a recibirlas.

Tras anunciar el foro Sumemos Causas "Por la Seguridad, Ciudadanos" Policías en Saltillo, informó que en temporada electoral se observa una baja de denuncias el estado.

"No sabemos si el ciudadano no quiere denunciar o si el ministerio público no quiere recibir denuncias; la incidencia disminuye constantemente cuando estamos en esta temporada", dijo.

