Critican a fiscal por 'empresas fantasma'

LUCÍA PÉREZ PAZ

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Aguado, criticó que el fiscal Anticorrupción, Jesús Flores Mier, no atraiga casos como los relacionados a pagos a empresas inexistentes o no localizables en Coahuila.

"¿Por qué no lo solicita él mismo? Más bien no quiere llevar esos asuntos, y habría que cuestionar también al fiscal general por qué razón no le ha remitido esos casos, es decir, están haciendo el juego que hizo el exprocurador Homero Ramos y el auditor superior del Estado, Armando Plata de 'aventarse la pelota' en el caso de las denuncias por la megadeuda", manifestó el diputado local.

Gerardo Aguado Gómez, considera inaceptable que el fiscal Anticorrupción no esté enterado de cómo van las investigaciones por las empresas "fantasma", al ser estos temas los más controvertidos de la entidad.

El legislador indicó que a finales del 2017, la Auditoría Superior del Estado respondió puntos de acuerdo presentados por el Partido Acción Nacional, donde informó que detectaron irregularidades por más de 410 millones de pesos en pagos que la pasada administración realizó a diversas empresas.

"Lleva casi un año en el cargo, todavía está esperando que le remitan el caso de la megadeuda y las empresas fantasma", dijo el legislador del blanquiazul.

Opinión. El diputado panista, Gerardo Aguado, criticó al fiscal Anticorrupción.

