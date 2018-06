'No les voy a fallar', dice AMLO desde Saltillo

SALTILLO, COAH.-

Ante miles de saltillenses, Andrés Manuel López Obrador visitó la capital de Coahuila en donde dijo que quiere pasar a la historia como un buen presidente.

“Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez y el general Lázaro Cárdenas del Río... No les voy a traicionar porque ya me comprometí a que me voy a someter a la revocación del mandato. Me voy a poner a prueba. Ustedes van a tener siempre las riendas”, dijo.

Será al tercer día cuando se realice esta consulta ciudadana.

A ocho días de que se realice la elección a Presidente de la República, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pidió a los saltillenses que lo apoyen con su voto. (EL SIGLO DE TORREÓN)

