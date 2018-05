'Populista, Humberto y autoritario, Rubén'

Jueves 17 de may 2018, 4:12am

JAVIER GUERRERO DEFINE A EXGOBERNADORES DE COAHUILA

EL SIGLO DE TORREÓN

Al anunciar su incorporación al proyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Javier Guerrero indicó que en Morena se brinda un proyecto honesto.

Respecto a los señalamientos que se han realizado contra AMLO y su política al indicarse que si gana la Presidencia de la Republica México se convertirá en Venezuela, Guerrero indicó que al menos en Coahuila los aprendices de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ya han gobernado.

"Acusan a Andrés Manuel de ser populista y autoritario, para populista Humberto Moreira y para autoritario Rubén Moreira. En sus gobiernos se destrozaron nuestras finanzas, se sometió a nuestros medios, se borró o se coptó a la sociedad civil y se eternizo una mafia del poder", dijo Guerrero.

Agregó: "tengamos memoria. Recordemos ese pasado reciente. Que no se nos olvide la etapa oscura que vivió Coahuila".

Fue a las 13:00 horas de ayer que Guerrero anunció su incorporación al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Me sumo a Andrés Manuel, porque el PRI no tiene remedio y el PAN no representa un cambio verdadero", dijo.

En rueda de prensa realizada en Saltillo, la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, le dio la bienvenida a Guerrero, a quien agradeció se sume al proyecto de nación.

Por su parte, el candidato a senador Armando Guadiana, destacó la carrera política de Guerrero y su esfuerzo por crear un proyecto diferente que derive en un país más seguro y con mejores índices en la calidad de vida.

Morena felicita a Zavala por renuncia

La presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Yeidckol Polensky reconoció a Margarita Zavala Gómez respecto a renunciar de la candidatura a la Presidencia de la República, al indicar que no se convertirá en comparsa de los partidos políticos.

"Es un tema de respetarse a uno mismo y no estar siendo comparsa de los partidos, haciéndoles el juego sucio, porque a fin de cuentas, cuando uno ve el caso del otro independiente y se da cuenta de la forma en la que lo recibieron, te das cuenta que realmente está a sueldo", dijo la líder nacional de Morena.

Polevnsky considera que la renuncia de Zavala sepulta políticamente a Jaime Rodríguez "El Bronco" y manda el tercer lugar a Ricardo Anaya.

Trayectoria Los cargos de Javier Guerrero. Los cargos de Javier Guerrero. ⇒ Tesorero de Coahuila. ⇒ Secretario del Trabajo en Coahuila. ⇒ Diputado federal en cuatro ocasiones. ⇒ Candidato a gobernador en Coahuila.

Bienvenida. En rueda de prensa realizada en Saltillo, la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, le dio la bienvenida a Guerrero.

