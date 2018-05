Cuerpos en fosa común podrían ser de Sonora: FGE

Lunes 14 de may 2018, 3:29pm

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

La Fiscalía de Personas Desaparecidas está en trámites de notificar a la familia

La Fiscalía de Personas Desaparecidas, perteneciente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, está en proceso de notificar a dos familias del Estado de Sonora, para que puedan identificar los cuerpos de dos personas que permanecían en calidad de desconocidos en fosas comunes.

Ángel Herrera Cepeda, titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, detalló que tales acciones corresponden a los resultados del Plan Estatal de Exhumación e Identificación Forense 2018 y que se ha implementado de forma inicial en la región norte de Coahuila

"Las familias no pertenecen al estado de Coahuila y estamos en los trámites de llevar a cabo la notificación y la determinación que pueda dar la familia, en el hecho de que como son víctimas, ellos al final van a decidir si vienen hasta Coahuila para que se lleve a cabo el proceso de identificación y se les entregue o bien, nosotros tengamos que ir allá", precisó el funcionario estatal.

Para ello se trabaja en colaboración con la autoridad competente del Estado de Sonora, precisamente para localizar a los familiares de las víctimas.

“El Plan Estatal de Exhumaciones implica no solamente para buscar a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas del Estado, si no a personas que en determinando momento puedan ser o no del Estado y que en una situación de tránsito por Coahuila, pudieran haber desaparecido y fallecido”, precisó Herrera Cepeda.

Como le dimos a informar con oportunidad, el Plan Estatal de Exhumación e Identificación Forense, emana de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza.





