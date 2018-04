Se suicida niña de 13 años en Ramos

SE AHORCÓ EN EL INTERIOR DE SU DOMICILIO

Una menor de trece años de edad, decidió salir por la "puerta falsa", luego que terminara con su vida ahorcándose en el interior de su domicilio en una colonia del municipio de Ramos Arizpe.

Se trata de Joana Alejandra, de 13 años de edad, quien falleció por asfixia la madrugada del jueves.

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General, región sur, acudió a tomar conocimiento de los hechos en la calle Tulumn de la colonia Santa Luz de Analco.

De acuerdo al padre de la menor, fue a la una de la madrugada que llegó a casa y tocó a la puerta para darle la comida que había comprado para cenar, no obstante, al entrar se percató que la menor se encontraba colgada con un cable de luz. No obstante, pese a que trató de reanimarla, no tuvo éxito.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el deceso.

Hasta el momento se desconocen las causas que orillaron a la menor a tomar esa decisión.

En lo que va del año 2018, un total de 73 suicidios se han registrado en Coahuila, de los cuales 39 de ellos correspondieron a personas menores de 30 años, mientras la región sureste es la que más registró suicidios en general con 30 casos.

Con corte al 15 de abril, fueron registrados 70 suicidios, en Coahuila, no obstante, en los últimos tres días se registraron tres más; uno de un joven de 24 años, un señor de 51 años, ambos en Saltillo, y recientemente el de esta menor de 13 años en Ramos Arizpe.

