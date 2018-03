Listo el Festival Cazacuentos

El Siglo de Torreón

Por segundo año consecutivo, y por una iniciativa de la sociedad civil, La Laguna vivirá del 2 al 28 de abril la segunda edición del Festival Cazacuento, que crea y coordina el actor y promotor cultural lagunero Ricardo Violante.

Con sus 18 cuentacuentos, mesa de lectura científica, cuentos musicales, la exposición fotográfica itinerante y la Biblio-Nómada Am-Arte; las Brigadas van llenando con el colorido de la narrativa oral a los municipios de La Laguna; Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, Matamoros, Viesca, San Pedro, Francisco I. Madero y Parras; dándole a esta actividad un carácter verdaderamente metropolitano que no tiene precedente.

El programa incluye funciones de cuentacuentos, teatro, música, y un extenso programa de promoción y fomento a la lectura.

"Este año logre conjuntar un equipo de trabajo, que es algo importante, porque el año pasado trabaje solo, en producción, difusión y logística; para está edición encontré amigos que por sus intereses se unieron al proyecto, la mayoría, colegas, ex alumnos y artistas a los que logré conjuntar, desde bibliotecarias, maestros, hasta periodista y artistas escénicos", explicó el director.

Violante recuerda que todos se unieron entorno a un eje central que es el cuento y el fomento a la lectura, el libro y las tradiciones orales, para apoyar una aventura que logra tener impacto en espacios públicos y cerrados de toda La Laguna.

Este año participarán como invitados internacionales Jeff Johnson y Shekoufeh Mohammadi. La relación con el artista estadounidense, quien es su maestro y amigo desde 2006, lo llevó a invitarlo a realizar un montaje que tendrá lugar el 20 de abril a las 7:00 de la noche en el Isauro Martínez, y un taller que se llevará acabo los días 21 y 22 de abril.

"Cuando vi que podía trabajar para conseguir recursos y traerlo, nos decidimos, Jef, antes de venir a la región tienen una master class en Egipto, y una agenda apretada, pero logramos acomodar agenda y que se presentará en la región, además compartiera sus conocimientos con los actores laguneros", comenta Ricardo Violante.

Con Shekoufeh Mohammadi, comenta, la vinculación fue a través del maestro Raúl Esparza, es una mujer muy preparada, doctora en filosofía y vamos a poder tenerla en su faceta de narradora, es una artista que tiene mucho que dar y además de una larga trayectoria, su discurso es extraordinario.

La artista ofrecerá una plática dirigida, principalmente, a adolescentes y estudiantes de prepa y universidad, basada en su vasta experiencia dentro del Arte y la Literatura, el 6 de abril a las 8:00 de la noche en el teatro Martínez.

"Lo que estoy presentando en este segundo festival es la suma de 16 años de experiencia, de experimentos de como hacer cultura, muchos me veían como el hombre orquesta, por picar piedra en todas partes. Yo no hubiera hecho este festival sino hubiera logrado conjuntar un equipo de trabajo. Los fondos provienen del cuento que yo escribí, la organización, de la forma en la que nos reunimos diferentes personas para manejar este proyecto. Mi trayectoria me ha abierto puertas, porque los precedentes de mi trabajo me ayudaron a la gestión de apoyos y recursos", explicó Violante.

El festival ha logrado un alto grado de aceptación en la sociedad, porque ven el trabajo y sus resultados, eso le ha permitido a Ricardo, presentar uno de los proyectos más sólidos en la región.

Para consultar el programa completo y solicitar más información, los interesados pueden ponerse en contacto a través de la página de Facebook /FestivalCazacuentos, correo electrónico cazacuentos@gmail.com o el teléfono 8717270804.

El Siglo de Torreón / Aida Moya

Un proyecto original

El Segundo Festival Cazacuentos contribuye en el fortalecimiento de los espacios de participación y deliberación llevando el cuento a los espacios públicos con el objetivo de estimular el encuentro ciudadano con los bienes intangibles del cuento, llegando así, a lugares como el auditorio Luis Rayas en Chapala, la Casa de la Cultura Ernestina Gamboa de Gómez Palacio, la Plaza de la Loma, municipio de Durango, la Plaza del ejido Nuevo Mieleras y la Línea Verde que son de carácter público y apto para la generación de actividades de convivencia artístico culturales, logrando crear nuevos públicos, sobre todo en el segmento infantil, a través del proyecto Cuentos Bajo el Árbol.

Asistir. Ricardo Violante, director del Festival Cazacuentos compartió con el público su experiencia con uno de los proyectos independientes de fomento a la lectura y el libro más sólidos de la región.

