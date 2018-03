Captarán beneficiarios de tarjetas previo a las elecciones

SALTILLO, COAH.-

Los beneficiarios de la Tarjeta Rosa y el Monedero Electrónico serán empadronados durante este proceso electoral.

En entrevista realizada en la ciudad de Saltillo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que el programa no entrará en vigor hasta después de las elecciones a fin de no entorpecer el proceso, no obstante aseguró que la ley no le impide iniciar el empadronamiento.

El mandatario no dio una fecha exacta pero aseguró que en próximos días se instalarán módulos en colonias de todo el Estado.

