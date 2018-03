Pendiente, publicar deuda a proveedores

SALTILLO, COAH.-

Faltan informes mensuales de obras o programas

SALTILLO, COAH







A tres meses de haber iniciado la actual administración, la Secretaría de Finanzas prometió transparentar la deuda con proveedores.

La actual administración de Miguel Ángel Riquelme Solís, prometió ser transparente, no obstante, al mes de marzo no ha actualizado la página oficial de Finanzas en materia de transparencia, pues no se han publicado los informes mensuales, ni las obras o programas a los que se destinaron recursos provenientes del crédito a corto plazo que se pidió el pasado 13 de diciembre por un total de 980 millones de pesos.

El pasado lunes, Blas Flores, titular de Sefin acudió a comparecer ante los legisladores locales, en la etapa de preguntas y respuestas se le pidió la cifra referente a la deuda con proveedores, pero no la proporcionó.

