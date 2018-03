Riquelme pide reglas claras en reelecciones

SALTILLO, COAH.-

Las campañas para elegir alcaldes iniciarán en abril

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, indicó que los institutos electorales deben de fijar reglas claras en el próximo proceso a fin de evitar que se judicialicen.

"Como jefe del Ejecutivo si me interesa no judicializar los procesos en los municipios de Coahuila. No me importa quién vaya en reelección, El tema es que la gobernabilidad debe prevalecer en el proceso electoral y para ello las reglas deben de estar muy claras. De otra manera hay municipios que pueden discutir dentro del marco jurídico, pero hay otros que se calientan los ánimos", dijo Riquelme.

Votaciones. Pide Riquelme que se precisen las horas de trabajo y también los compromisos de los alcaldes.

