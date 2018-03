Ahorran 80 mdp con despidos

SALTILLO, COAHUILA

El gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que el Gobierno del Estado se encuentra en depuración, a fin de sanear las finanzas públicas, por lo que han despedido a más de 600 burócratas y se ha conseguido un ahorro de 80 millones de pesos.

El gobernador dijo que su principal objetivo sanar las finanzas, rumbo a los nuevos ajustes en la deuda bancaria de Coahuila.

"Hay una reducción importante de burócrata que hemos hecho paulatinamente en estos tras meses y va a seguir, porque me interesa mejorar mi calificación crediticia. Me interesa quien tienen una obligación en el Gobierno del Estado tengan una función o quien no la tiene, pues hemos hecho una depuración", comentó .

Dijo que no hay una meta de despidos en específico, pero continuará la reviso de los puestos burocráticos.

"Se trata de ver la eficiencia con los funcionarios exactos que se necesitan", dijo el mandatario.

Asimismo, se le cuestionó sobre una reducción de sueldos a los funcionarios estatales.

"Hay algunas prestaciones que tenían que manejaban como cantidad adicional esas son la que se quitaron. Y vamos a seguir reduciendo el número me personal y vamos a seguir trabajando para que la nómina tenga una importante reducción y poder nosotros genera los indicadores, previo a la reestructuración de la deuda, no es algo nuevo, ya lo anuncie y voy a seguir teniendo acciones", explicó.

El mandatario no especificó el número exacto de despidos, ni ahorros.

Labor. El Gobierno del Estado se encuentra en depuración, a fin de sanear las finanzas públicas.

