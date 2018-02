Coahuila, soporte en el libre comercio: MARS

SALTILLO, COAH.-

SALTILLO, COAH







En reunión de trabajo con Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía y ante empresarios de las cinco regiones de Coahuila, el gobernador Miguel Riquelme Solís, aseguró que la entidad que representa es hoy un destino confiable para invertir y garantía de desarrollo para la Iniciativa Privada, pues se tiene gente trabajadora, calificada y altamente productiva.

En esta interesante reunión en la que el funcionario federal enteró a los presentes del estatus que guarda la renegociación del TLCAN, el mandatario agradeció a empresarios como Luis Zamudio Miechielsen, de Altos Hornos de México; George Ferro, de Daimler; Hassan Mansur Núñez, de Grupo SURMAN; José Antonio Rodríguez Fuentes, de Grupo ARCA Continenta; Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México; Ana Sofía Aréchiga Villarreal, de Minera Aréchiga Villarreal; Juan Carlos López Villarreal, de Grupo Industrial Saltillo y Marco Ramón Aguirre, de Parques Industriales Amistad, por su compromiso al impulsar el dinamismo económico de Coahuila.

Riquelme Solís, reconoció que gracias a la coordinación y colaboración entre Estado y Federación, Coahuila se prepara para sostener nuevas relaciones económicas con el mundo; con las fortalezas con que cuenta el estado se tienen grandes expectativas con mercados de Europa, Asia y Sudamérica.

De igual forma, manifestó la disposición total para consolidar la alianza con la Federación y fortalecer la coordinación que conduzca a Coahuila a mantener las condiciones de seguridad y paz, ampliar las oportunidades educativas, y mejor infraestructura carretera y urbana que eleve la calidad de vida y las oportunidades para todos.

Guajardo Villarreal, calificó de productiva esta reunión, por la presencia que tiene Coahuila en el comercio exterior, las inversiones que fortalecen su economía, no sólo en la industria como el acero, sino en la automotriz y agropecuaria.

Añadió que es muy importante ver hacia dónde tiende la renegociación del TLCAN y no se puede descartar un escenario en el que las partes no se pongan de acuerdo, escenario que hasta hoy existe, pero que no es el más probable.





