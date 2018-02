Liberan a madre que presuntamente drogó a bebé con resistol

SALTILLO, COAH

Marina de Lourdes, la joven de 20 años quien, completamente drogada, presuntamente forzó a su hijo de tres meses a inhalar resistol, salió de la custodia en que se encontraba pues se comprobó que el infante no sufrió intoxicación alguna.

Un perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) certificó que el menor no había sido drogado, por tanto, no había delito que perseguir.

A pesar de que ya pasaron más de 24 horas de su liberación, la imputada no se ha presentado en la Casa de los Niños y las Niñas de Coahuila, sección Casa Cuna, donde se encuentra el menor Erick Roberto, quien continúa bajo la protección del estado.

Independientemente de que el caso no fue consignado al Ministerio Público, pues el Fiscal no configuró la comisión de ningún ilícito, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) sigue con la integración del expediente administrativo por el riesgo que corría el niño.

La Subprocuradora de la PRONNIF en la Región Sureste, Irma Mayela Reyes Gómez, informó que ya se hicieron las investigaciones correspondientes y que Erick Roberto sigue bajo el cuidado de las autoridades porque la abuela y la bisabuela, quienes ya acudieron a la Procuraduría, aclararon que no pueden hacerse cargo del menor.

"Si la madre resulta que no es apta, no se apersona, si no quiere rehabilitarse y no hace los cambios necesarios para el bienestar del menor, lo procedente es iniciar el Juicio de pérdida de patria potestad, a fin de liberarlo jurídicamente", señaló la funcionaria.

En caso de que ella acuda voluntariamente a otorgar un consentimiento de adopción, se libera jurídicamente y se pasa al Departamento de Adopciones, distinto de la subprocuraduría regional, que buscaría una familia que adopte al infante, explicó.

"Pero lo que a mí me corresponde, y para lo que cuento con un plazo de tres meses, es para definir la situación jurídica del niño, lo que nosotros ya hicimos fueron las investigaciones, declarar a quien ya se presentó. Con los datos que se contaban, se solicitará al Juez de lo Familiar la ratificación de la medida que ya impusimos que fue la separación del seno familiar y el depósito del niño en el Centro de Asistencia Social, por lo cual ahorita estamos en el proceso ante el Juez de lo Familiar para la ratificación de la medida de separación", añadió Reyes Gómez.





