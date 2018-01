No seremos Congreso comparsa: PAN y UDC; PRI llama a unidad

SALTILLO, COAH.-

SALTILLO, COAH







Durante la toma de protesta de la 61 legislatura, las fracciones panista y de UDC arremetieron contra el Gobierno de Coahuila e indicaron que el Congreso Local no será complaciente, sumiso, ni corrupto.

El panista Marcelo Cofiño dijo en tribuna que la legislatura será libre, soberana e independiente. Indicó de manera general que buscarán que se castigue a quien se ha protegido, sin embargo no dijo nombres.

“La autonomía y la dignidad del Poder Legislativo de Coahuila, dependen de nuestra congruencia y lealtad para con los ciudadanos. Estoy seguro de que ninguno de los diputados distintos a los del partido en el gobierno permitiremos que a esta legislatura se le debilite, amordace, menosprecie o se le manipule por prebendas del PRI gobierno, cada vez más corrupto, cínico e inmoral. Nunca más un Congreso coahuilense volverá a dar la espalda a la sociedad”, aseveró.

Agregó “Si en otros tiempos el órgano legislativo fue una simple oficina de trámite de ocurrencias y arbitrariedades del gobernador en turno, si otras legislaturas se dejaron corromper por el ansia de riqueza y poder, aquí y ahora le decimos mayoritariamente al gobernador que: eso ya no sucederá más. Seremos un contrapeso real y efectivo que corregirá su forma burda de gobernar. Aquí nada está en venta. El mandato de los ciudadanos es irrenunciable. No vamos a negociar con el bienestar de los coahuilenses. No seremos los títeres de ningún gobernador, menos de uno, cuya falta de legitimidad lo acompañará durante todo su mandato”.

Por su parte el diputado de UDC, Emilio de Hoyos, también arremetió en tribuna e indicó que su partido sólo aprobará reformas que beneficie al bien común.

“El partido hegemónico y su gobernador dejan de tener el control absoluto sobre este poder soberano… en unidad democrática dejamos claro que el titular del lo de Ejecutivo del Estado es producto de la imposición”, aseguró.

PRI llama a la unidad, diálogo y consenso en Congreso Local

Durante la toma de protesta de los legisladores locales, la fracción priista exhortó a los diputados a privilegiar el diálogo y consenso de ideas.

En la sesión del Congreso Local donde se instaló la 61 legislatura, el diputado priista, Jesús Berino Granados, fue el encargado de presentar la postura de su fracción parlamentaria.

Indicó que la pluralidad los llama a privilegiar el debate de las ideas.

“Trabajar y discutir de forma respetuosa en medio de diversas posiciones partidarias, personales y hasta de género… deseo que esta misma pluralidad nos ayude a demostrar nuestra capacidad de consenso y de observancia a las ideología y opiniones de todos”, dijo en tribuna.

Agregó: “deseo que esta misma pluralidad nos haga demostrar nuestra capacidad de consenso y de observancia las ideología y opiniones de todos”.

Destacó que esta será una legislatura histórica, al tener mayor número de mujeres en curules. 13 diputadas y 12 diputados.

“Esta condición (pluralidad de partidos) nos determinan hoy en mayor medida al diálogo, a encontrar puntos de acuerdos que permitan que las propuesta hechas por cada uno de nosotros lleven la opinión de alguien que vemos como oposición. Los convocó a buscar que cada ley, cada acuerdo, cada punto de acuerdo que aprobemos sea por medio de la unanimidad, o privilegiando ante todo el bien común de nuestro Estado y su gente. Los invito a iniciar con el pie derecho, con diálogo, apertura de mente y aceptando que no siempre ganará nuestra postura, pero ello no significa una derrota”, indicó.

Asimismo, Berino Granados, dijo que existen grandes retos, pero el principal es fortalecer y actualizar el andamiaje jurídico.

“Será de suma importancia mantener un canal de comunicación y trabajar de forma permanente y coordinada con los poderes ejecutivo y judicial, en un marco de respeto a las atribuciones de cada uno”, dijo.

La legislatura cuenta con trece diputadas y doce diputados. De las 25 curules, diez son del PRI, nueve del PAN, tres de UDC, dos de Morena y una del PRD.

A cargo de la mesa directiva del periodo de instalación, esta a cargo el priista, Jaime Bueno Zertuche.





El panista Marcelo Cofiño dijo en tribuna que la legislatura será libre, soberana e independiente. (ARCHIVO)

