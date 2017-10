'Cedemos dinero de campañas, pero no a gobierno federal': 'Chuy' de León

MONCLOVA, COAH.-

MONCLOVA, COAH







COMENTAR

El Coordinador de la fracción panista del Congreso del Estado, Jesús de León Tello, aseguró que el PAN sí esta de acuerdo en apoyar la eliminación del financiamiento de campañas políticas, contrario a lo declarado por funcionarios priistas, pero añadió que dentro de esta propuesta proponen que el dinero sea manejado por un organismo civil y transparente a fin de que no se haga mal uso de él por parte del gobierno federal.

El diputado aseguró que el PAN hizo esa propuesta pues advirtió que el gobierno federal ha hecho mal uso de los recursos públicos.

“Nosotros estamos al 100 por ciento avalando este reclamo ciudadano de eliminar no sólo un porcentaje, el PAN presentó la iniciativa en donde solicitamos una reforma a la Constitución para que se elimine totalmente el financiamiento público, que el dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos no se vayan a todos los partidos políticos, que ese dinero se vaya a un fondo de reconstrucción para todas las zonas afectadas por los temblores y no que se lo manden a la tesorería o al presidente de la república, porque la verdad el gobierno federal y en específico la Secretaría de Hacienda y el Presidente han gastado muy mal el presupuesto del país” aseguró.

“Los partidos políticos estamos en la eliminación del financiamiento público, pero no para que Peña Nieto se vaya a comprar aviones o comprar publicidad o vaya a contratar más asesores, es para la reconstrucción de los daños generados en este temblor y ayudar a los miles de mexicanos afectados en la reconstrucción de sus viviendas o la pérdida de personas de familia” añadió.

Agregó que el PAN propone es un fondo manejado por un comité ciudadano que tengan preparación técnica y autonomía en todo lo que tiene que ver con el tema de reconstrucción, desde el tema de ingeniería civil, hasta temas de desarrollo social y humano.

Dijo que si el gobierno federal o el Presidente se quedan con ese recurso lo más probable es que se desvíen los fondos y no ayuden a los afectados por el temblor.

Entre todos los partidos podrían ser 6 mil millones de pesos los que se logren reunir, es decir son los que se tienen contemplados para las siguientes elecciones en todo el país.





El diputado aseguró que el PAN hizo esa propuesta pues advirtió que el Gobierno Federal ha hecho mal uso de los recursos públicos. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: partidos politicos eleccionesSismo PANChuy de leon

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...