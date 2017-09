Apagón genera caos en Coahuila

Luego de que se registrara un apagón en varios estados del país, se generó un caos en las vialidades del Periférico Luis Echeverría y Antonio Cárdenas, en donde los semáforos se quedaron suspendidos. Trascendió que en la misma intersección se generó un choque múltiple que dejó cuatro personas lesionadas.

No obstante, Sergio Robles de la Dirección de Protección Civil, indicó que de forma oficial no se tuvieron incidencias mayores, asimismo, no se registraron accidentes viales. Por su parte, Francisco Ávalos, subsecretario de Protección Civil del Estado dijo haberse comunicado con la Comisión de la Delegación de la región sur, en la cual se le manifestó no contar con información de las causas que generaron el apagón.

Monclova se vio afectada por un lapso de 3 horas y media por el apagón general que se dio en los estados del noreste del país, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, tiempo que generó caos vial y compras de pánico en la ciudadanía.

En la capital del acero el apagón se registró a las 5:20 de la tarde provocando el cierre de negocios comerciales, restaurantes, hoteles y afectación en las operaciones de producción de diversas empresas.

Conforme pasaron las horas se pudo observar un comportamiento desesperado de algunos ciudadanos, principalmente en algunas gasolineras que pudieron trabajar con subestación o pequeñas plantas de luz.

En algunas estaciones se observaron filas de más de 1 kilómetro, mientras que en tiendas de autoservicio se registraron largas filas de clientes en busca de hielo para mantener los víveres.

El caos vial no se dejó esperar, pues la falta de semáforos y elementos de Tránsito provocaron conatos y situaciones complicadas en los principales bulevares y avenidas de la ciudad.

Alrededor de las 9:00 de la noche comenzó a restablecerse el servicio de manera paulatina en algunos sectores de Monclova.

El presidente municipal de Piedras Negras anunció en su cuenta de Twitter que los cárcamos del río Bravo, de donde se suministra el agua potable a la poblacíón, ya contaban con energía y se había restablecido el servicio de agua.

La ciudad fronteriza también sufrió por el apagón de ayer.

