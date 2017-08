A 'marchas forzadas', trabajan en memorial para desaparecidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

A marchas forzadas se trabaja en la construcción de un memorial estatal para personas desaparecidas en Coahuila, el cual se edifica en el Lago Coahuila de la Alameda Zaragoza, que se localiza en el municipio de Torreón. Lo anterior debido a que dicha obra debe estar concluirse en un plazo estimado entre 30 y 40 días.

El proyecto en ejecución contempla la colocación de placas de acero con los nombres de al menos 900 personas desaparecidas, situación por la cual, los cuatro colectivos conformados por familiares de desaparecidos han emitido una convocatoria para quienes quieran y aprueben que el nombre de su familiar sea colocado en el memorial.

“Yo si quisiera ser muy puntual, de que la invitación se haga a la brevedad posible a cualquier persona, pertenezca o no a alguna asociación o si sea, de forma independiente; pero que tenga algún familiar desaparecido en el estado de Coahuila e inclusive, pueden ser personas que no sean de Coahuila, pero que su familiar haya desaparecido en ésta entidad”, manifestó Oscar Sánchez-Viesca López, Tesorero de la asociación civil Grupo Vida de Torreón.

Dicha persona manifestó su sorpresa, pues tuvieron conocimiento del inicio del proyecto a principios de la presente semana, durante una reunión exprés que sostuvieron en la Presidencia Municipal de Torreón con Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila, así como Víctor Zamora Rodríguez y Homero Ramos Gloria, titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Coahuila; respectivamente.

“En este memorial que ya se está trabajando, por decirlo, a marchas forzadas, para tenerlo listo en aproximadamente entre 30 y 40 días; eso por orden del gobernador. Entonces, el Memorial va a tener un espacio para 900 personas”, precisó Oscar Sánchez-Viesca.

Por ello, los cuatro colectivos y asociaciones civiles que hay en Coahuila, conformados por familiares de personas desaparecidas, participan en la convocatoria a la ciudadanía en general que tenga un familiar desaparecidos y desee que su nombre sea colocado en dichas placas de acero se contacten y manifiesten su interés y autorización.

“Esa pregunta se la dijo el procurador del Estado a mi esposa Silvia Ortiz (Presidenta del Grupo VIDA), que un memorial es para personas fallecidas; pero ella le respondió: entonces dígame usted dónde están todos los desaparecidas”, respondió Sánchez-Viesca López; al cuestionarle si quien acepte colocar el nombre de su familiar significa que han perdido la esperanza de encontrarlos con vida.

Precisó que hay que darles la presencia y un lugar donde los familiares de desaparecidos puedan ir a recordar y llorar.

“Porque no sabemos si están vivos o están muertos, desgraciadamente, entonces a donde vamos a tener un espacio para reflexionar y para platicar, inclusive con ellos, espiritualmente. No necesariamente quiere decir que al aparecer su nombre ya no se va a investigar o se dé por fallecida la persona”, señaló el tesorero de la asociación civil Grupo Vida de Torreón.

En la mencionada convocatoria colaboran las otras tres asociaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila; que son: Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, del municipio de Piedras Negras; Alas de Esperanza, del municipio de Allende; y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC-FUUNDEM).





