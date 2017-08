Arremete diputado contra el auditor

LAMENTA QUE NO HAYA CASTIGO EN CASO DE EMPRESAS 'FANTASMAS'

A diez meses de haberse dado a conocer el presunto pago del Gobierno de Coahuila a proveedores inexistentes, la Auditoría Superior del Estado no ha acudido al Congreso Local a comparecer.

El líder de la bancada panista, Jesús de León lamentó que no haya castigo a quienes participaron en el pago a empresas inexistentes.

El pasado mes de julio, el auditor Armando Plata Sandoval, declaró que estaba listo para presentar el informe.

La Auditoría Superior del Estado no es un organismo autónomo, depende del poder legislativo. Por lo que debe de esperar la orden del Congreso Local para comparecer.

El pasado viernes, el Congreso Local aprobó que acudiera a comparecer ante los legisladores.

"Armando Plata es cómplice, De un hecho concreto no hace nada y el auditor dice a los medios (de comunicación ) que el no se manda sólo. Por su puesto que no se manda sólo. Debe obedecer al Congreso. No se manda sólo, pero tampoco actúa, no obedece y no trabaja", aseveró el líder de la bancada panista en el Congreso Local, Jesús de León.

Arremetió: "El señor es el eslabón de una cadena de corrupción".

Fue el pasado es de septiembre, que el diario Reforma público una nota periodística en donde señala que el Gobierno de Coahuila pagó contratos millonarios a empresas de "papel".

Estas empresas se encontraban ubicadas en bodegas abandonadas o domicilios inexistentes en Monterrey, Ciudad de México y Saltillo . La cifra inicial fue de 160 millones de pesos.

No obstante, el diputado Jesús de León ha indicado que se han detectados diversos pagos que suman 500 millones de pesos.

