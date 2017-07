Pospone INE votación de topes de campaña en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Instituto Nacional Electoral (INE) postergó la resolución de un eventual rebase de topes en Coahuila, así como la decisión de permitir a los partidos la posibilidad de verificar la validez de los gastos de representantes de casilla.

Dicha resolución fue aprobada por unanimidad, por lo que el Consejo General del INE, optó por iniciar un procedimiento oficioso el cual los partidos podrán entregar en un plazo de 24 horas la totalidad de los comprobantes de gastos que aún posean.

Posteriormente los partidos tendrán un plazo de 48 horas para generar aclaraciones, sin embargo el Consejo General dispondrán de su periodo vacacional el viernes próximo.

De acuerdo con el consejero Ciro Murayama, los gastos identificados mediante el procedimiento oficioso, deberán sumarse a los montos erogados por los excandidatos, esto para efectos de determinar un posible rebase de topes de gasto.

No obstante, advirtió la consejera Pamela San Martín, que la nueva revisión no significa abrir una oportunidad a que se generen pruebas nuevas.

